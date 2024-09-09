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من المجموعتين إلى الدور الواحد.. خطة جديدة للدوري المصري

9/9/2024 9:13:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعد نهاية الموسم الماضي من الدوري المصري، بدأت بعض الأندية وأصوات داخل اتحاد الكرة بالمطالبة بتغيير شكل الدوري للموسم الجديد، بهدف تخطي التحديات التنظيمية التي تواجه البطولة.

في هذا السياق، صرح عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات، بأن هناك صعوبات كبيرة في تنظيم الدوري بالنظام المعتاد بسبب تزايد الارتباطات المحلية والدولية.

وأوضح حسين في تصريحات تلفزيونية أن إضافة بطولات مثل السوبر ليج والبطولة العربية للمنتخبات تجعل الالتزام بالنظام الحالي شبه مستحيل.

وأكد حسين أنه قدم عدة مقترحات مختلفة لتنظيم المسابقة، منها تنظيم الدوري بنظام المجموعتين، لكنه أشار إلى أن هذا النظام يحمل العديد من السلبيات ولن يكون الحل الأمثل.

وأشار إلى أن الخيار الأكثر واقعية للموسم الجديد قد يكون الدوري من دور واحد، خاصة في ظل ضغوط الارتباطات القارية والمحلية.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي هو إنهاء المسابقة في مايو 2025، لضمان توافق الموسم مع جدول المسابقات القارية والدولية.

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