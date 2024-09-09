مؤرخ أمريكي يتوقع فوز كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية

في تحدٍ لنتائج استطلاعات الرأي والتقارير الصحفية التي تؤكد التقارب الشديد بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يعتقد المؤرخ آلان ليكتمان أن كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية، ستفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويستند ليكتمان إلى منهج "المفاتيح الـ13" الذي طوره لتوقع نتائج الانتخابات.

يقول ليكتمان إن هذا المنهج يتيح له التنبؤ بالنتائج بدقة منذ 1984، باستثناء انتخابات 2000 التي شهدت جدلاً واسعاً.

ففي تلك الانتخابات، أشارت "المفاتيح الـ13" إلى فوز آل غور، لكن المحكمة العليا منحت الفوز لجورج بوش.

يعتمد منهج "المفاتيح الـ13" على مجموعة من المعطيات يتم تقييمها على أنها "صح" أو "خطأ".

إذا كانت ستة مفاتيح منها صحيحة، فإن المرشح من الحزب الحاكم، مثل كامالا هاريس هذه السنة، هو الذي سيفوز.

وإذا كانت المفاتيح أكثر لصالح المرشح من خارج السلطة، مثل دونالد ترامب، فإن الرئاسة تعود إليه.

المفاتيح

مفاتيح لصالح ترامب: فقد الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب في انتخابات 2022، وهو ما يُعد

"مفتاحاً" خاطئاً لصالح ترامب. كما أن كامالا هاريس لا تلبي "مفتاحين" آخرين؛ أحدهما أن يكون المرشح هو الرئيس الحالي، والآخر هو "الكاريزما"، وهو معيار تحقق فقط "مرة في جيل".

مفاتيح لصالح هاريس: على الرغم من ذلك، تشير المفاتيح العشرة المتبقية إلى فوز هاريس. فمثلاً، القوانين الكبرى التي تم إقرارها في عهد بايدن تتماشى مع "التغيير السياسي الكبير"، وغياب الفضائح الكبرى وانسحاب المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور يعززان من موقفها.

مفتاح إضافي: قد تكسب هاريس نقطة إضافية إذا تمكنت إدارة بايدن من تحقيق وقف إطلاق نار في النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس"، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

انتقادات

يعترف ليكتمان بأن بعض النقاط في منهجه قد تكون خاضعة للتكهنات، مثل تحديد ما إذا كان المرشح يتمتع بالكاريزما. ومع ذلك، يؤكد أنه قام بتطوير معاييره على مدى أربعين عاماً، ويعتبرها معايير تقييم دقيقة رغم أنها غير موضوعية بالكامل.

وفي ظل الصخب السياسي الحالي، يرى ليكتمان أن الانتخابات الرئاسية هي بمثابة "تصويت مع أو ضد أداء الحزب الحاكم"، ويعطي أهمية أكبر لإنجازات الحكم على حساب الحملات الانتخابية.