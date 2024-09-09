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محلل سياسي يتحدث عن أثر عملية جسر الملك حسين سياسيا وتداعياتها في الفترة القادمة

9/9/2024 8:47:24 AM

(MENAFN- Amman Net) تحدث المحلل السياسي أسامة الشريف عن أثر عملية جسر الملك حسين سياسيا وتداعياتها في الفترة القادمة.


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