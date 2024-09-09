أكثر اللاعبين ترشيحا لجائزة الكرة الذهبية

MENAFN - Amman Net) غاب الأرجنتيني ليونيل والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 التي أعلنت عنها مجلة فرانس فوتبول وضمت 30 لاعبا.

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد غياب الأسطورتين ميسي ومنافسه التقليدي رونالدو سويا عن القائمة، منذ 21 عاما.

كما تعد هذه المرة الثانية منذ عام 2005 التي يغيب فيها "البولغا" إنتر ميامي الأميركي عن قائمة المرشحين بأعرق جائزة فردية في عالم كرة القدم.

بدوره، غاب "الدون" (39 عاما) الذي غادر القارة العجوز للانضمام إلى فريق النصر السعودي في عام 2023، عن اللائحة للعام الثاني تواليا.

لكن "صاروخ ماديرا" يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر ترشيحا للفوز بالكرة الذهبية منذ إنشائها في 1956.

في المقابل، يتصدر "البولغا" قائمة الفائزين بالجائزة حيث نالها في 8 مناسبات يليه رونالدو برصيد 5 كرات ذهبية.

الكرة الذهبية هي جائزة سنوية مقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" تمنح لأفضل لاعب كرة قدم.

ومنحت الجائزة لأول مرة سنة 1956، وكانت من نصيب اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس.





كانت الجائزة في البداية تمنح للاعبين الأوروبيين فقط، لكن في سنة 1995 عُدل القانون وأصبحت تمنح للاعبين الذين ينشطون في أندية أوروبية. وأصبح الليبيري جورج ويا أول لاعب غير أوروبي يمنح الجائزة سنة 1995.

في سنة 2007 أصبحت الجائزة تمنح لجميع اللاعبين ولم تعد تقتصر على اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية.

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 18 مرة.







رونالدو فاز بالكرة الذهبية 5 مرات (رويترز)

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 16 مرة.







ميسي أكثر اللاعبين فوزا برصيد 8 كرات ذهبية (الفرنسية)

3- الإيطالي باولو مالديني: 13 مرة.







باولو مالديني رشح للفوز بالكرة الذهبية 13 مرة (وكالة الأنباء الأوروبية)

4- الهولندي يوهان كرويف: 12 مرة.





5- الفرنسي كريم بنزيمة: 12 مرة.







بنزيمة نال الكرة الذهبية بنسبة تصويت غير مسبوقة في 2022 (رويترز)