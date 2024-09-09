Monday, 09 September 2024 05:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في جباليا

9/9/2024 8:47:10 AM
(MENAFN- Amman Net) استشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الأحد، جرّاء قصف الاحتلال منزلًا في منطقة العلمي بمخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.
وأكدت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد نائب مدير الدفاع المدني في شمال غزة العقيد أبو العبد مرسي، وأفراد من أسرته، في قصف منزله بمنطقة العلمي بمخيم جباليا.
وأشارت إلى ارتفاع عدد شهداء طواقم الدفاع المدني إلى 83 وأكثر من 200 جريح.

MENAFN09092024000209011053ID1108652173

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث