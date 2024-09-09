5 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في جباليا

(MENAFN
- Amman Net) استشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الأحد، جرّاء قصف
الاحتلال منزلًا في منطقة العلمي بمخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.
وأكدت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد نائب مدير الدفاع المدني في شمال غزة العقيد أبو العبد مرسي، وأفراد من أسرته، في قصف منزله بمنطقة العلمي بمخيم جباليا.
وأشارت إلى ارتفاع عدد شهداء طواقم الدفاع المدني إلى 83 وأكثر من 200 جريح.
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