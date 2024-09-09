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7 إصابات بحوادث تدهور وتصادم على طرق خارجية

9/9/2024 8:47:09 AM
(MENAFN- Amman Net) استعرض التقرير المروري اليومي، أبرز الحوادث والمعيقات على الطرق الداخلية والخارجية في العاصمة عمان وباقي المحافظات خلال فترة الاربع وعشرين ساعة الماضية.
وأفاد مندوب الدوريات الخارجية لاذاعة الامن العام الاثنين، بأنه تم التعامل مع حادث تصادم الصحراوي على طريق الجيزة باتجاه عمان، نتج عنه 3 اصابات متوسطة تم اسعافهم الى مستشفى النديم الحكومي، كما تم التعامل مع حادث تدهور على طريق بغداد باتجاه المفرق نتج عنه 3 اصابات متوسطة تم اسعافهم الى مستشفى البادية الشمالية .
واضاف انه وقع حادث تصادم مركبتين على طريق القويرة باتجاه عمان نتج عنه اصابة حسنة تم اسعافها إلى مركز صحي القويرة .
وبين أن أسباب الحوادث السابقة عُللت بعدم أخذ الاحتياطات المرورية اللازمة والتغيير المفاجئ للمسرب والتعامل الخاطئ مع المنعطفات، داعيا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة حفاظا على سلامتهم ومستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة الى ذلك .

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