7 إصابات بحوادث تدهور وتصادم على طرق خارجية

(MENAFN
- Amman Net) استعرض التقرير المروري اليومي، أبرز الحوادث والمعيقات على الطرق الداخلية والخارجية في العاصمة عمان وباقي المحافظات خلال فترة الاربع وعشرين ساعة الماضية.
وأفاد مندوب الدوريات الخارجية لاذاعة الامن العام الاثنين، بأنه تم التعامل مع حادث تصادم الصحراوي على طريق الجيزة باتجاه عمان، نتج عنه 3 اصابات متوسطة تم اسعافهم الى مستشفى
النديم الحكومي، كما تم التعامل مع حادث تدهور على طريق بغداد باتجاه المفرق نتج عنه 3 اصابات متوسطة تم اسعافهم الى مستشفى البادية الشمالية .
واضاف انه وقع حادث تصادم مركبتين على طريق القويرة باتجاه عمان نتج عنه اصابة حسنة تم اسعافها إلى مركز صحي القويرة .
وبين أن أسباب الحوادث السابقة عُللت بعدم أخذ الاحتياطات المرورية اللازمة والتغيير المفاجئ للمسرب والتعامل الخاطئ مع المنعطفات، داعيا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة حفاظا على سلامتهم ومستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة الى ذلك .
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