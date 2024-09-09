أوليفر وايمان: دول الخليج تتطلع إلى الصدارة في سباق الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Asdaf News)
أصدرت شركة الاستشارات الإدارية العالمية البارزة“أوليفر وايمان”، إحدى شركات“مارش ماكلينان” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MMC)، مؤخرًا، تقريرًا بشأن المشهد ذي التطورات المتلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي. وكشف التقرير عن وجود فرص هائلة يتيحها الذكاء الاصطناعي، مسلطًا الضوء في الوقت نفسه على المخاوف المتزايدة المحيطة بتبني حلوله وتقنياته وتوظيفها، بدءًا من وتيرة التطور المتسارعة إلى التهديدات الوجودية التي قد تنطوي عليها تلك التقنيات. وفي إطار استطلاعات الرأي ذات الصلة بهذه التقنيات، ترسم النتائج المستمدة من تقرير منتدى أوليفر وايمان للذكاء الاصطناعي بعنوان “كيف يُحدث الذكاء الاصطناعي الإبداعي التحول المنشود في المؤسسات والمجتمعات” ، صورة عالمٍ“يفيض بالحماس والحذر في آن واحد” تجاه مستقبل الذكاء الاصطناعي.
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