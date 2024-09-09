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أوليفر وايمان: دول الخليج تتطلع إلى الصدارة في سباق الذكاء الاصطناعي

9/9/2024 8:25:41 AM
(MENAFN- Asdaf News) أصدرت شركة الاستشارات الإدارية العالمية البارزة“أوليفر وايمان”، إحدى شركات“مارش ماكلينان” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MMC)، مؤخرًا، تقريرًا بشأن المشهد ذي التطورات المتلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي. وكشف التقرير عن وجود فرص هائلة يتيحها الذكاء الاصطناعي، مسلطًا الضوء في الوقت نفسه على المخاوف المتزايدة المحيطة بتبني حلوله وتقنياته وتوظيفها، بدءًا من وتيرة التطور المتسارعة إلى التهديدات الوجودية التي قد تنطوي عليها تلك التقنيات. وفي إطار استطلاعات الرأي ذات الصلة بهذه التقنيات، ترسم النتائج المستمدة من تقرير منتدى أوليفر وايمان للذكاء الاصطناعي بعنوان “كيف يُحدث الذكاء الاصطناعي الإبداعي التحول المنشود في المؤسسات والمجتمعات” ، صورة عالمٍ“يفيض بالحماس والحذر في آن واحد” تجاه مستقبل الذكاء الاصطناعي.

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