تصنيف المضرب: سينر يعزّز صدارته وزفيريف وفريتس أكبر المتقدمين

عزّز الإيطالي يانيك سينر موقعه في صدارة التصنيف العالمي للرجال الصادر الإثنين بعد فوزه بلقبه الكبير الثاني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة آخر البطولات الأربع الكبرى، في حين كان الألماني ألكسندر زفيريف الأكثر تقدما وبات ثانيا رغم خروجه من ربع النهائي.

كما سجّل الأميركي تايلور فريتس الذي حلّ وصيفا لسينر أكبر القفزات حيث شقّ طريقه الى المراكز العشرة الأوائل وأصبح سابعا متقدما خمس مراتب.

وكذلك، تقدم البريطاني جاك درايبر الذي حقّق مفاجأة كبيرة ببلوغه نصف النهائي خمسة مراكز وبات يحتل المركز العشرين عالميا.

وفيما بقي الإسباني كارلوس ألكاراس ثالثا رغم خروجه المبكر في فلاشينغ ميدوز، تراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي ودّع من الدور الثالث مركزين وأصبح رابعا وهو الأسوأ له منذ كانون الثاني/يناير 2023 عندما كان يحتل المركز الخامس.

كذلك، تقدم الأميركي فرانسيس تيافو الذي وصل الى دور الأربعة 4 مراكز ليصبح في المركز الـ 16.

ولدى السيدات، حافظت البولندية إيغا شفيونتيك على صدارة التصنيف رغم خروجها المبكر في فلاشينغ ميدوز، متقدمة دائما على البيلاروسية أرينا سابالينكا المتوجة باللقب السبت.

وتقدمت منافستها في النهائي الاميركية جيسيكا بيغولا ثلاثة مراكز وأصبحت ثالثة، فيما تقدمت مواطنتها إيما نافارو التي بلغت نصف النهائي 4 مراكز وباتت ثامنة.

وسجلت الأميركية الأخرى كوكو غوف أكبر تراجع بعد إخفاقها في الدفاع عن لقبها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وباتت سادسة بتراجعها ثلاثة مراكز.

- تصنيف العشرة الأوائل:

1. يانيك سينر (إيطاليا) 11180 نقطة

2. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 7075 (+2)

3. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6690

4. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 5560 (-2)

5. دانييل مدفيديف (روسيا) 5475

6. اندري روبليف (روسيا) 4645

7. تايلور فريتس (الولايات المتحدة) 4060 (+5)

8. هوبرت هوركاتش (بولندا) 4060 (-1)

9. كاسبر رود (النروج) 4010 (-1)

10. غريغور ديميتروف (بلغاريا) 3965 (-1)

- تصنيف العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 10885 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 8716

3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 6220 (+3)

4. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5871

5. جازمين باوليني (إيطاليا) 5398

6. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 4983 (-3)

7. جنغ تشينوين (الصين) 3980

8. إيما نافارو (الولايات المتحدة) 3810 (+4)

9. باربورا كرايتشيكوفا (جمهورية التشيك) 3631 (-1)

10. ماريا ساكّاري (اليونان) 3515 (-1)