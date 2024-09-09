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الصفقات الجديدة ترفع القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين إلى رقم قياسي

9/9/2024 8:09:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم 354 مليون يورو، وفقا للتحديثات الجديدة لموقع "ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين"، وذلك بإرتفاع بلغ 4.8% عن تحديثات شهر أغسطس الماضي والتي بلغت 338 مليون يورو حينها.

وساهم تعاقد فريق الجزيرة مع الفرنسي نبيل فقير القادم من ريال بيتيس الإسباني في رفع القيمة السوقية للمسابقة، إذ تبلغ القيمة السوقية للاعب 10 ملايين يورو، ليصبح الأعلى في دوري أدنوك، ويليه كل من سفيان رحيمي لاعب العين، وسردار أزمون لاعب شباب الأهلي بـ 8 ملايين يورو لكل لاعب.

ويتصدر العين قائمة أغلى أندية المسابقة بـ 45.77 مليون يورو، يليه الجزيرة بـ41.78 مليون يورو، فيما يأتي الوصل ثالثا بـ37.11 مليون يورو.

ورابعا جاء الشارقة بـ 37 مليون يورو، ثم شباب الأهلي خامسا بـ36.58 مليون يورو، ثم النصر سادسا بـ 33.04 مليون يورو، ثم الوحدة سابعا بـ 28.19 مليون يورو، والبطائح ثامنا بـ 21.2 مليون يورو، وكلباء تاسعا بـ19.11 مليون يورو، وبني ياس عاشرا بـ14.45 مليون يورو، وعجمان في المركز الـ 11 بـ 14.10 مليون يورو، ثم خورفكان في المركز الـ 12 بـ 13.59 مليون يورو، ويليه دبا الحصن في المركز الـ13 بـ7.76 مليون يورو، والعروبة في المركز الـ 14 بـ4.52 مليون يورو.

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