الصفقات الجديدة ترفع القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين إلى رقم قياسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغت القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم 354 مليون يورو، وفقا للتحديثات الجديدة لموقع "ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين"، وذلك بإرتفاع بلغ 4.8% عن تحديثات شهر أغسطس الماضي والتي بلغت 338 مليون يورو حينها.
وساهم تعاقد فريق الجزيرة مع الفرنسي نبيل فقير القادم من ريال بيتيس الإسباني في رفع القيمة السوقية للمسابقة، إذ تبلغ القيمة السوقية للاعب 10 ملايين يورو، ليصبح الأعلى في دوري أدنوك، ويليه كل من سفيان رحيمي لاعب العين، وسردار أزمون لاعب شباب الأهلي بـ 8 ملايين يورو لكل لاعب.
ويتصدر العين قائمة أغلى أندية المسابقة بـ 45.77 مليون يورو، يليه الجزيرة بـ41.78 مليون يورو، فيما يأتي الوصل ثالثا بـ37.11 مليون يورو.
ورابعا جاء الشارقة بـ 37 مليون يورو، ثم شباب الأهلي خامسا بـ36.58 مليون يورو، ثم النصر سادسا بـ 33.04 مليون يورو، ثم الوحدة سابعا بـ 28.19 مليون يورو، والبطائح ثامنا بـ 21.2 مليون يورو، وكلباء تاسعا بـ19.11 مليون يورو، وبني ياس عاشرا بـ14.45 مليون يورو، وعجمان في المركز الـ 11 بـ 14.10 مليون يورو، ثم خورفكان في المركز الـ 12 بـ 13.59 مليون يورو، ويليه دبا الحصن في المركز الـ13 بـ7.76 مليون يورو، والعروبة في المركز الـ 14 بـ4.52 مليون يورو.
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