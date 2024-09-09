تركي آل الشيخ يكشف استعدادات السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن آخر الاستعدادات لاستضافة السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية، والتي ستقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

تفاصيل التذاكر والتنظيم

في تصريحات عبر قناة MBC مصر، أكد آل الشيخ أن التذاكر تم توزيعها بالتساوي بين الفريقين، حيث حصل الأهلي والزمالك على 1500 تذكرة لكل فريق.



وأضاف أنه قد يتم حضور جماهير من جنسيات مختلفة بسبب عدم وجود طريقة للتحكم في جنسية الحضور عند شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق.

وأوضح آل الشيخ أن إدارة كلا الناديين تسلمت التذاكر رسميًا، مشيرًا إلى أن الهدف هو إقامة حدث يليق بمكانة الناديين العريقين، ليس فقط على المستوى العربي أو الإفريقي، بل أيضًا على المستوى العالمي.

إخراج عالمي للحدث

وأشار رئيس هيئة الترفيه السعودية إلى أنه تم التعاقد مع مخرج عالمي سبق له إخراج نهائي دوري أبطال أوروبا، لضمان تقديم مباراة تليق بمكانة الناديين وجماهيرهما.

موعد مباراة السوبر الإفريقي

تقام المباراة يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا، معقل نادي الهلال السعودي، في العاصمة الرياض.



ويعتبر هذا اللقاء هو الثاني بين الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي بعد نسخة عام 1994، التي فاز فيها الزمالك بهدف نظيف.

صفقات الفريقين

فيما يخص التحضيرات للموسم الجديد، عزز النادي الأهلي صفوفه بصفقات قوية مثل يوسف أيمن، يحيى عطية الله، وأشرف داري، بينما دعم الزمالك صفوفه باللاعب المغربي محمود بنتايك، كما يسعى الفريق لإتمام صفقة الجابوني أرون بوبيندزا.

تاريخ السوبر الإفريقي

الأهلي يمتلك الرقم القياسي في عدد ألقاب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

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