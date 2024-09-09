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صفقة عبد المنعم تفتح خزائن نيس.. الأهلي ينتظر وصول الملايين

9/9/2024 8:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أرسل النادي الأهلي المصري، خطابًا رسميًا إلى نادي نيس الفرنسي، يطالب فيه بالحصول على الدفعة الأولى من مستحقاته المتعلقة بصفقة انتقال المدافع محمد عبد المنعم إلى الفريق الفرنسي.

وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 4.3 ملايين يورو، إضافة إلى مليون يورو كامتيازات مرتبطة بأداء اللاعب.

وقد حددت الدفعة الأولى بقيمة 2.4 مليون يورو، والتي من المتوقع أن يتم تحويلها إلى حساب الأهلي خلال الأسبوع الجاري.

فيما تبلغ قيمة الدفعة الثانية 1.9 مليون يورو، والتي تم الاتفاق على سدادها في يونيو المقبل، وفقًا لشروط العقد الموقع بين الناديين.

الأهلي يسعى لإتمام الصفقة بشكل سلس مع نادي نيس، وضمان الحصول على مستحقاته في الوقت المحدد لتعزيز ميزانية الفريق خلال الفترة المقبلة.

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