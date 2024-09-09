النيابة: ملاحقة كل من يطلق العيارات النارية بالانتخابات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكدت النيابة العامة، الاثنين، ملاحقة كل من يطلق العيارات النارية تزامنا مع إعلان نتائج الانتخابات النيابية.
وشددت النيابة العامة، حرصها على تجنيب المواطنين والمقيمين الإصابات جراء إطلاق العيارات النارية وإزهاق أرواح الأبرياء.
وأشارت النيابة العامة، إلى تشددها في الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية لتسببها بجراح عميقة لدى المواطنين، مؤكدة أنها لن تتهاون بهذا الأمر.
ويتوجه الثلاثاء، 5.080.858 ناخبا وناخبة، ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في المملكة، إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب أعضاء مجلس النواب العشرين، بينهم؛ 2.686.468 من الإناث بنسبة 52.9%، و2.394.390 من الذكور بنسبة 47.1%.
وتجرى الانتخابات التي ترشح لها 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والعامة (الحزبية)، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب.
وترشح للقائمة العامة،، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين بلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.
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