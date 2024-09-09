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النيابة: ملاحقة كل من يطلق العيارات النارية بالانتخابات

9/9/2024 8:00:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكدت النيابة العامة، الاثنين، ملاحقة كل من يطلق العيارات النارية تزامنا مع إعلان نتائج الانتخابات النيابية.

وشددت النيابة العامة، حرصها على تجنيب المواطنين والمقيمين الإصابات جراء إطلاق العيارات النارية وإزهاق أرواح الأبرياء.

وأشارت النيابة العامة، إلى تشددها في الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية لتسببها بجراح عميقة لدى المواطنين، مؤكدة أنها لن تتهاون بهذا الأمر.

ويتوجه الثلاثاء، 5.080.858 ناخبا وناخبة، ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في المملكة، إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب أعضاء مجلس النواب العشرين، بينهم؛ 2.686.468 من الإناث بنسبة 52.9%، و2.394.390 من الذكور بنسبة 47.1%.

وتجرى الانتخابات التي ترشح لها 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والعامة (الحزبية)، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب.

وترشح للقائمة العامة،، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين بلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.

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