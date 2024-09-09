اعتماد 1177 صحفيا لتغطية الانتخابات

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- Khaberni) خبرني - قال مدير الإعلام والاتصال في الهيئة المستقلة للانتخاب شرف الدين أبو رمان، إن المركز الإعلامي للانتخابات النيابية 2024، أطلق لكي يكون طريقة الاتصال بين الهيئة المستقلة للانتخاب والمواطنين، عبر وسائل الإعلام المختلفة المحلية والخارجية.
وأضاف أبو رمان في تصريح
أن المركز سيشهد العديد من المؤتمرات الصحفية بدءا من فتح صناديق الاقتراع، وانتهاء بالعملية الانتخابية المتمثلة بإعلان النتائج.
وبين أنه تم اعتماد 1177 صحفيا يمثلون 143 وسيلة إعلام مختلفة، بينهم 34 صحفيا يمثلون الإعلام الأجنبي، للمراقبة على الانتخابات النيابية.
وأشار إلى أنه تم اعتماد 20 جهة رقابية محلية للمراقبة على العملية الانتخابية، مضيفا أن المركز الإعلامي يضم كافة الأجهزة الفنية واللوجستية لدعم الصحفيين والإعلاميين.
من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، إنه لأول مرة في المملكة، سيتم نشر النتائج الأولية للانتخابات النيابية على موقع إلكتروني مخصص لهذه الغاية.
وأكد خلال افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات النيابية 2024، في مدينة الحسين الرياضية، الاثنين، أن ذلك يتيح لكل مواطن أردني أن يكون مراقبًا للعملية الانتخابية.
وبين المعايطة، أن افتتاح المركز الإعلامي دلالة على انفتاح الهيئة في التعامل مع مختلف الجهات خاصة الرقابة المحلية والدولية منها والضيوف من داخل المملكة وخارجها والصحافة، التي تعتبر جزءا أساسيا لمراقبة الانتخابات.
وأضاف أن الهيئة ومنذُ أكثر من عام تقوم بالإعداد للعملية الانتخابية في جميع الاتجاهات، حيث لم يقتصر العمل فقط على الانتخابات وإنما في إعادة تسجيل الأحزاب الجديدة وتصويب أوضاع الأحزاب المسجلة.
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