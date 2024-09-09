اعتماد 1177 صحفيا لتغطية الانتخابات

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مدير الإعلام والاتصال في الهيئة المستقلة للانتخاب شرف الدين أبو رمان، إن المركز الإعلامي للانتخابات النيابية 2024، أطلق لكي يكون طريقة الاتصال بين الهيئة المستقلة للانتخاب والمواطنين، عبر وسائل الإعلام المختلفة المحلية والخارجية.

وأضاف أبو رمان في تصريح

أن المركز سيشهد العديد من المؤتمرات الصحفية بدءا من فتح صناديق الاقتراع، وانتهاء بالعملية الانتخابية المتمثلة بإعلان النتائج.

وبين أنه تم اعتماد 1177 صحفيا يمثلون 143 وسيلة إعلام مختلفة، بينهم 34 صحفيا يمثلون الإعلام الأجنبي، للمراقبة على الانتخابات النيابية.

وأشار إلى أنه تم اعتماد 20 جهة رقابية محلية للمراقبة على العملية الانتخابية، مضيفا أن المركز الإعلامي يضم كافة الأجهزة الفنية واللوجستية لدعم الصحفيين والإعلاميين.

من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، إنه لأول مرة في المملكة، سيتم نشر النتائج الأولية للانتخابات النيابية على موقع إلكتروني مخصص لهذه الغاية.

وأكد خلال افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات النيابية 2024، في مدينة الحسين الرياضية، الاثنين، أن ذلك يتيح لكل مواطن أردني أن يكون مراقبًا للعملية الانتخابية.

وبين المعايطة، أن افتتاح المركز الإعلامي دلالة على انفتاح الهيئة في التعامل مع مختلف الجهات خاصة الرقابة المحلية والدولية منها والضيوف من داخل المملكة وخارجها والصحافة، التي تعتبر جزءا أساسيا لمراقبة الانتخابات.

وأضاف أن الهيئة ومنذُ أكثر من عام تقوم بالإعداد للعملية الانتخابية في جميع الاتجاهات، حيث لم يقتصر العمل فقط على الانتخابات وإنما في إعادة تسجيل الأحزاب الجديدة وتصويب أوضاع الأحزاب المسجلة.