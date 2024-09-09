"باشا كوفي" تكشف الستار عن عجائب القارة السمراء

(MENAFN
- mslgroup) كشفت "باشا كوفي" العلامة التجارية المغربية الرائدة للقهوة التراثية، والتي تأسست في مراكش عام 1910، عن تعزيز مجموعتها الشهيرة صندوق هدايا القهوة المعروفة بــــ "علب هدايا كوفي باغ - Coffee Bag Gift Box"، بإضافتين جديدتين رائعتين من قهوة الــ "أربيكا" النقية 100%، وهما قهوة ملك إفريقيا "King of Africa Coffee"، وقهوة الصحراء المغربية "Moroccan Sahara Coffee"، لتأخذ محبيها في رحلة من المذاق الاستثنائي نحو استكشاف أعماق القارة السمراء، والاستمتاع بعجائب إفريقيا الغنية بالحياة.
وتُعرف "باشا كوفي" بتشكيلتها الواسعة التي تضم أكثر من 200 نوع من قهوة أرابيكا النقية 100%، والتي تأتي لعشاقها من 35 من أشهر الدول الرائدة المُنتجة لحبوب القهوة في العالم، لتقدم تجارب فريدة ومناسبة لمحبي القهوة خلال تذوقهم للأصناف الاستثنائية التي لا مثيل لها، والمتوفرة لدى محل "باشا كوفي" في أبو ظبي، أو طلبها عبر الموقعBachaCoffee.
عجائب إفريقيا
تحت الشمس الحارقة، تتلألأ إفريقيا الجميلة، موطن القهوة، لتسحرنا بمناظرها الطبيعية الخلابة، وبأصنافها من حبوب القهوة الفريدة من نوعها. فمذاقها الغني هو مزيج بين الارتفاعات العالية لأراضي القارة السمراء وتربتها البركانية الغنية بالمعادن، والتي تنسجم معا في تناغم مثالي لتقدم لعشاقها تلك القهوة الاستثنائية بنكهتها الخاصة التي تعكس روح إفريقيا الطيبة وتنوع جمالها.
وللاستمتاع بالمذاق الإفريقي الفريد من نوعه، تدعو "باشا كوفي" ضيوفها الكرام لاستكشاف عجائب القارة السمراء، بتذوق نوعين فريدين من القهوة ذات النكهات الراقية الفاخرة وهما: قهوة ملك إفريقيا، وقهوة الصحراء المغربية.
قهوة ملك إفريقيا، تُقدم فنجاناً ملكياً فخماً من قهوة أرابيكا النقية 100%، بمذاق يجمع عظمة إفريقيا في كوب بلمسة مُميزة. وبنكهات البندق البري، والكاكاو، وجوز الهند، والموز بالعسل، وتُظهر قهوة ملك إفريقيا المهارة الفريدة التي يتمتع بها حصرياً "باشا كوفي" من خلال تقديمه لمزيج فاخر من حبوب القهوة المُختارة بعناية من السهول المنخفضة الشاسعة، والمرتفعات الخصبة في أفريقيا.
كما تحتفل "باشا كوفي"، أيضاُ، بتراثها المغربي بإطلاق قهوة الصحراء المغربية. حيث تمتزج روائح جوز الهند الطيبة مع المكسرات المُحلاة بالعسل، وذرات الكاكاو الناعمة الدافئة الغنية، لتنعش الروح تحت أشعة الشمس الحارقة. إنه شعوراً حقيقياً، وليس سراباً! فقهوة الصحراء المغربية تحملك، بثباتها الشامخ، عبر أمواج الكثبان الرملية على الأرض التي يحدها جمال الطبيعة البرية، وتلاطم الأمواج على ساحل المحيط الأطلسي. إنها القهوة التي تجمع التناقضات، في لوحة يرسمها "باشا كوفي"، ليمزج خليطاً مميزاً على الأرض التي يلتقي فيها الماء مع الرمال.
جواز سفرك إلى عالم آخر
إن المجموعة المُميزة لعلب هدايا "كوفي باغ" من "باشا كوفي" هي تذكرتك للسفر في مغامرة قهوة عالمية. فكل صندوق هدايا يحتوي على أكياس قهوة تحمل طيب مُتنوع ورائحة مُميزة من جميع أنحاء العالم، ومن وجهات غير معروفة يجب استكشافها، وهي الهدية المثالية للمناسبات الشخصية والمؤسسية. فكل صندوق يحتوي على 12 كيس من القهوة مُغلف بشكل فردي ومُحكم الاغلاق، وهو قابل لسكب الماء الساخن عليه والاستخدام لمرة واحدة، كما أنه مُصمم لإنتاج كوب متوازن تماماً من القهوة اللذيذة. ويتم تغليف أكياس القهوة التي تستخدم لمرة واحدة بشكل فردي لإبقاء النكهة داخلها لتصبح جاهزة للإعداد في أي وقت، سواء في المنزل أو العمل أو عند الرغبة في استكشاف آفاق جديدة، إذ توفر أكياس قهوة "باشا كوفي" طريقة بسيطة لإعداد كوب مثالي استثنائي في أي وقت وفي كل مكان.
عالم من قهوة أرابيكا النقية 100%
تدعو "باشا كوفي" عشاق القهوة لزيارتها في أبوظبي أو الطلب عبر الموقع الإلكتروني BachaCoffeeللانطلاق في مغامرة لتجربة القهوة في أفريقيا، واختبار تلك النكهات الجديدة الجذابة من القهوة. وتنسجم قائمة أنواع القهوة المُتاحة للشراء عبر الإنترنت مع المجموعة المُوسعة التي يُقدمها "باشا كوفي"، ما يدعو عشاق القهوة إلى رحلة خارج المألوف لاكتشاف الاختيارات المتعددة من القهوة الاستثنائية التي تناسب كل حدث.
وتتميز مجموعة "باشا كوفي" بأنها تضم أكثر من 200 نوع من حبوب القهوة، والنكهة الطبيعية بنسبة 100%، والممزوجة جيداً، والقهوة الخالية من الكافيين بشكل طبيعي باستخدام ثاني أكسيد الكربون. كما تشمل مجموعة البيع بالتجزئة من "باشا كوفي" حبوب البن السائبة بالإضافة إلى القهوة المعبأة بشكل جميل، وأكياس القهوة المُخصصة للاستخدام الفردي. ويمكن شراء حبوب البن السائبة حسب الوزن المطلوب، وطحنها وفقاً للمواصفات التي تناسب رغبة العملاء. كما تعمل الإكسسوارات المُبهجة الجميلة على رسم الصورة الكاملة لروعة تشكيلة أرابيكا الكاملة.
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