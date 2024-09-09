عشيرة الحويطات: نتنياهو المسؤول الأول والأخير عما حدث - بيان

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
اصدرت عشيرة الحويطات ، الاثنين ، بيانا علقت فيها على العملية التي نفذها الشهيد
ماهر الجازي الحويطات في معبر الكرامة في غور الأردن، وادت الى مصرع 3 من جنود الاحتلال.
وقالت العائلة ان المسؤولية الكاملة عما حدث عند جسر الملك حسين تقع على عاتق رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ، وانه المسؤول الأول والأخير عما حدث.
واضافت : دم ابننا الشهيد ليس أغلى من دماء أبناء شعبنا الفلسطيني ولن يكون آخر الشهداء.
وتاليا النص الكامل للبيان :
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