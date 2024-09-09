عشيرة الحويطات: نتنياهو المسؤول الأول والأخير عما حدث - بيان

MENAFN - Khaberni) خبرني -اصدرت عشيرة الحويطات ، الاثنين ، بيانا علقت فيها على العملية التي نفذها الشهيدماهر الجازي الحويطات في معبر الكرامة في غور الأردن، وادت الى مصرع 3 من جنود الاحتلال.

وقالت العائلة ان المسؤولية الكاملة عما حدث عند جسر الملك حسين تقع على عاتق رئيس وزراء الكيان بنيامين ، وانه المسؤول الأول والأخير عما حدث.

واضافت : دم ابننا الشهيد ليس أغلى من دماء أبناء شعبنا الفلسطيني ولن يكون آخر الشهداء.

وتاليا النص الكامل للبيان :



