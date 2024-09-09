2.8 مليار درهم حجم التداولات العقارية بالشارقة خلال أغسطس

حافظ القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال شهر أغسطس الماضي على زخمه، مسجلاً تداولات عقارية بقيمة 2.8 مليار درهم، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 3055 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 7 ملايين قدم مربعة، خلال ذات الفترة، وذلك حسب ما كشف عنه «تقرير حركة التداولات العقارية»، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.

وأوضحت إحصاءات التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر أغسطس، وصلت إلى 3055 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1054 معاملة، بنسبة 34.5 % من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 342 معاملة، بنسبة 11.2 % من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 677 مليون درهم، بينما بلغ عدد باقي معاملات التصرفات الأخرى 1659 معاملة، ونسبتها 54.3 % من العدد الكلي للمعاملات.

جرت معاملات البيع في 105 مناطق موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفي ما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 403 أراضي فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 242 معاملة، في حين بلغت معاملات الأبراج المفرزة 409 معاملات.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 948 معاملة، في حين واصلت منطقة مويلح التجارية، تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 271 معاملة، تلتها منطقة تلال بـ 86 معاملة، ثم منطقة الخان بـ 83 معاملة، وروضة القرط بـ 77 معاملة.

وأما المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 238.5 مليون درهم، تلتها منطقة تلال بـ 136.7 مليون درهم، ثم منطقة الممزر بـ 89.9 مليون درهم، ومنطقة الصجعة الصناعية بـ 89.3 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 78 معاملة، تركزت أغلبها في المدينة القاسمية بواقع 52 معاملة، والتي كانت أيضاً أعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي، الذي بلغ 30 مليون درهم.

بينما جرت 12 معاملة بيع في مدينة خورفكان، حيث تصدرت منطقتي حي الحراي الصناعية، وحي الحراي التجارية بـ 3 معاملات لكل منهما، فيما جاءت منطقة «حي الغرب»، كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 1.6 مليون درهم.

وفي مدينة كلباء، جرت 16 معاملة بيع تصدرتها منطقتي «تجارية كلباء»، و«السور 4» بـ 3 معاملات لكل منهما، بينما كانت منطقة «السور1» أعلى منطقة بحجم التداول النقدي بـ 4.1 ملايين درهم.

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