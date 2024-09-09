مركز دبي للسلع: التكنولوجيا تعزز حلول التتبع والشفافية والاستدامة في صناعة الماس

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة، إصداراً خاصاً من سلسلة تقاريره الرائدة «مستقبل التجارة»، والذي يركز على تعزيز حلول وإمكانات التتبع في سلسلة توريد الماس العالمية.

ويؤكد التقرير الذي حمل عنوان «المصدر وإمكانية التتبع والتكنولوجيا»، على أهمية تطوير حلول متقدمة مدعومة بالتكنولوجيا، لضمان نزاهة سلسلة توريد الماس واستدامتها، فضلاً عن ضرورة اعتماد حلول رئيسة قائمة، مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والحمض النووي الاصطناعي، ونفاثات الليزر الدقيقة، ورموز الاستجابة السريعة، وأجهزة التتبع المادية، باعتبارها حلولاً ضروريةً لمواجهة التحديات الحالية، التي تكتنف مشهد صناعة الماس العالمية، وتشمل هذه التحديات، التحولات في تفضيلات المستهلكين، وتزايد الإقبال على الماس المُصنَّع معملياً، والقيود التي فرضتها دول مجموعة السبع على استيراد الماس الروسي.

وقد أثارت حزمة العقوبات التي فرضتها مجموعة السبع على استيراد الماس الروسي، والمتضمنة تفعيل نظام تتبع قائم على تكنولوجيا البلوك تشين، اعتباراً من شهر سبتمبر 2024، مجموعة من المخاوف في أوساط صناعة الماس العالمية، والتي ارتبطت بحالات تأخير محتملة في سلسلة التوريد، وزيادة التكاليف، وفرض مزيد من القيود التنظيمية. ويوصي تقرير «مستقبل التجارة»، الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، بتشكيل فريق عمل معني بالتتبع والشفافية، للاتفاق على معايير «المستويات الدنيا القابلة للتطبيق للتتبع والشفافية»، بهدف تفادي فرض قيود إضافية على استيراد الماس، وضمان اعتماد نهج تنظيمي متسق على الصعيد العالمي. وسيعمل فريق العمل المقترح على الاستفادة من الخبراء المتمرسين في صناعة الماس، لدعم مساعي تطوير الحلول المبتكرة المتاحة، واعتمادها على نطاق واسع، مع الحفاظ على استقلالية القرار في صناعة الماس على المدى الطويل.

وجاء إصدار تقرير «مستقبل التجارة»، في أعقاب انعقاد «منتدى المصدر وإمكانية التتبع والتكنولوجيا»، الذي أُقيم على هامش اجتماع ما بين الدورتين لعملية كيمبرلي في مايو 2024، وجمع المئات من أصحاب المصلحة الرائدين في صناعة الماس في دبي، لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بتطوير حلول التتبع.





الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

وقال أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «من الأهمية بمكان أن نتبنّى التكنولوجيا بشكل جماعي، ونُدرك دورها الحاسم المتزايد في تطور صناعة الماس، وسلسلة التوريد الخاصة بها. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وأجهزة المعالجة الدقيقة بالليزر، يجب على صناعة الماس اغتنام الفرص لتعزيز الشفافية، مع تقديم دعم أكبر لمجتمعات التعدين الحرفي، وكلاهما من الأهداف الرئيسة لعملية كيمبرلي. ومع اقتراب موعد انعقاد أسبوع دبي للماس، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة في شهر نوفمبر، بالإضافة إلى النمو السنوي المركب بنسبة 11 % في تجارة الماس بدبي، على مدار السنوات الخمس الماضية، يأتي نشر هذا الإصدار الخاص من تقرير «مستقبل التجارة»، في وقت مثالي، نتطلع فيه إلى إحراز مزيد من التقدم بشأن تنفيذ توصياته بالتعاون مع جمهورنا من أصحاب المصلحة العالميين في صناعة الماس، حيث نعمل على المحافظة على سلامة سلسلة توريد الماس، واستدامتها على المدى الطويل».





ويشمل التقرير ست توصيات رئيسة:

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ينبغي لصناعة الماس أن تضع معاييرها الخاصة: ينبغي لصناعة الماس أن تتمتع بالقدرة على وضع معاييرها الخاصة، في ما يتعلق بالتتبع، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل من الخبراء المتخصصين بالصناعة «فريق الخبراء المعني بالتتبع والشفافية»، بهدف وضع التوصيات بشأن المستويات الدنيا القابلة للتطبيق للتتبع والشفافية بحلول مارس 2025.

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إنشاء سجل تفاعلي للحلول التكنولوجية الخاصة بالتتبع: ينبغي لصناعة الماس إنشاء سجل شامل لجميع الحلول التكنولوجية المتاحة، والذي يوضح بالتفصيل إمكانات كل منها وقيودها وخصائصها الفريدة، ومدى جدواها من الناحيتين التكنولوجية والاقتصادية.

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تشجيع نهج «التكنولوجيا المتوافقة مع جميع النظم»: اعتماد نهج «التكنولوجيا المتوافقة مع جميع النظم»، سيمكن الاستفادة بشكل كامل من إمكانات الابتكار الرقمي في صناعة الماس، والتكيّف مع الطبيعة المتغيرة لحلول التتبع.

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إنشاء طبقتي «التوافق» و«الثقة»: يُمكن أن تضمن «طبقة التوافق» التكامل السلس بين الحلول التكنولوجية المختلفة، من خلال العرض المرئي السلس لمجموعات البيانات، ونقلها بشكل آمن عبر سلسلة القيمة الخاصة بصناعة الماس. فيما يُمكن لشبكة من الأفراد المحايدين، استخدام «طبقة الثقة» للتحقق من صحة البيانات المُدخلة في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة.

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تطوير نموذج فعال للمدفوعات: ينبغي تطوير نموذج مدفوعات جديد، قائم على التكنولوجيا، لضمان سداد أجور القوى العاملة في قطاع التعدين بكفاءة، وفي الوقت المناسب، وكذلك توفير المرونة الائتمانية لتجار التجزئة.

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تعزيز التعاون المستمر: ينبغي تحفيز التعاون المستمر بين جميع الأطراف، لضمان استدامة صناعة الماس، ويتضمن ذلك توحيد جهود كل من شركات التعدين والمصنعين، وتجار التجزئة والهيئات التنظيمية، والشركاء في مجال التكنولوجيا، للعمل معاً على تطوير حلول التكنولوجيا والتتبع، وتعزيز التعاون المستمر.





مستقبل التجارة

وستجري مناقشة تقرير «مستقبل التجارة» ونتائجه في مؤتمر دبي للماس، بنسخته السادسة، المقرر عقدها في 11 نوفمبر، في إطار فعاليات أسبوع دبي للماس، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة، والذي سيشهد أيضاً انعقاد كل من الاجتماع العام لعملية كيمبرلي، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر، ومعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر. وسيحمل أسبوع دبي للماس لهذا العام، شعار «الازدهار في ظل الضغوطات: التكيف مع النماذج العالمية الجديدة»، والذي يعكس بصورة مثالية جوهر التحديات، وفرص التحول في سوق الماس العالمية.

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