البورصة المصرية ترتفع بعد أنباء إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

استهلت مؤشرات المصرية تعاملات، الإثنين، على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.54%، ليتداول عند مستوى 30436 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 37310 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 13214 نقطة.

وجاء ارتفاع البورصة المصرية بعد أنباء عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة.

وتفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، على المستثمر الذي يحقق أرباحاً سنوية نقدية من معاملاته في سوق المال المصرية.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، بعد أنباء إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وسط تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.14%، ليتداول عند مستوى 85.23 جنيه.

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