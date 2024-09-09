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عمان تطرح 25% من أسهم «أوكيو للاستكشاف» للاكتتاب العام

9/9/2024 7:27:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعتزم مجموعة أوكيو العمانية طرح أكثر من 25 بالمئة من أسهم وحدة الاستكشاف والإنتاج التابعة لها للاكتتاب العام ضمن خطة التخارج التي أعلنها جهاز الاستثمار العُماني.

وقالت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج إن فترة تلقي الطلبات للطرح العام الأولي من المتوقع أن تبدأ هذا الشهر، ومن المقرر أن يبدأ التداول في بورصة مسقط في أكتوبر.

وسيكون الطرح العام الأولي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج هو أول إدراج في سلطنة عمان في عام 2024، ويأتي بعد إدراج 49 بالمئة من أسهم وحدة الأنابيب التابعة لأوكيو في طرح جمع 771 مليون دولار العام الماضي.

وتخطط مجموعة أسياد للخدمات اللوجستية المملوكة للدولة أيضا لطرح عام أولي لوحدة أسياد للشحن التابعة لها بحلول نهاية العام، وقالت رويترز في يوليو إن أسياد اختارت مجموعة جيفريز وإي.إف.جي هيرميس كمستشارين للطرح.

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