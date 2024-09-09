أكفان غازية حول المجرات.. باحثون يلتقطون صورة مدهشة

MENAFN - Khaberni) خبرني - نجح فريق من علماء الفلك في التقاط أول صورة مفصلة لأكفان الغاز الضخمة التي تحيط بالمجرات، مما يكشف عن رؤى جديدة للمادة غير المرئية التي تشكل معظم الكون.

وباستخدام جهاز تصوير الشبكة الكونية "كيك"، المثبت على تلسكوب كيك في مرصد "ماونا كيا" في هاواي، تمكن الباحثون من تصور أكفان الغاز المراوغة التي تمتد لمسافة 100 ألف سنة ضوئية تقريبا خلف المجرة، والتي كان يُعتقد سابقًا أنه من المستحيل رؤيتها.

وفي الدراسة التي نُشرتها دورية "نيتشر أسترونومي"، يصف الفريق البحثي، أكفان الغاز، بأنها سحب غازية شاسعة ومنتشرة، تتكون في المقام الأول من الهيدروجين والهيليوم، وتحتوي على ما يصل إلى 90٪ من المادة الطبيعية في الكون، أكثر بكثير من النجوم الساطعة التي نربطها عادةً بالمجرات.

وبينما كان من المعروف أن هذه الأكفان الغازية موجودة منذ عقود، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التقاط صورة لها بتفاصيل مبهرة.

وتقول نيكي نيلسن، الأستاذة في جامعة أوكلاهوما والباحث الرئيسي بهذا الإنجاز: "معظم الكون لا يتكون من النجوم التي نراها، يتكون من هذه الأكفان الغازية الضخمة التي تعمل مثل الضباب الخفي المحيط بالمجرات، ولقد شعرنا بسعادة غامرة لرؤية أن مخاطرتنا قد أثمرت عندما التقطنا هذه الصورة المذهلة لكفن الغاز".

وجاء الاكتشاف بعد ليلة من مراقبة ما يبدو أنه مساحة فارغة حول مجرة بعيدة، واستخدم الفريق جهاز تقطيع الصور الذي تم تطويره حديثًا، وهو جهاز خاص مصمم لالتقاط الضوء الخافت للغاية، وأظهرت البيانات الناتجة توهج غاز الهيدروجين والأكسجين في منطقة أكبر بعشر مرات من المجرة المرئية.

وكان أحد أكثر النتائج إثارة هو أن الانتقال بين المجرة وكفن الغاز الخاصة بها ليس سلسا، بل مفاجئا، مثل التحول المفاجئ من مدينة صاخبة إلى ريف فارغ.

ولا يزال العلماء يحققون في سبب توهج الغاز، ويمكن أن يكون ذلك من تصادمات تيارات الغاز سريعة الحركة أو الضوء فوق البنفسجي الهارب من النجوم والثقوب السوداء داخل المجرة.

وتقول نيكي نيلسن: "هذه الأكفان الغازية ليست رائعة في حد ذاتها فحسب، بل إنها تخبرنا كثيرا عن كيفية نمو المجرات وتفاعلها مع محيطها، فإذا كانت مجرتنا درب التبانة بها كفن غازي مماثل، فقد يكون هناك تفاعل بالفعل مع الطفن الغازي لمجرة أندروميدا المجاورة لنا".

وتضيف أن "هذا الاكتشاف يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في فهم توزيع المادة الطبيعية في الكون، مما يجعل العلماء أقرب إلى الكشف عن البنية الخفية للكون".