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منزل من حلوى الملبن التركية .. ما قصته ؟ - فيديو

9/9/2024 7:19:32 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نشر الفنان الفرنسي، فينسنت سمادغا، مقطع فيديو، يظهر بيتاً مصنوعا بالكامل من حلوى الملبن (راحة الحلقوم)، التركية، حيث شكله باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونال إعجاب أكثر من نصف مليون شخص على إنستغرام.

وظهر
البيت
بدرجات الوردي والأصفر والأخضر كقطع مربعة متراصة من الحلوى المغطاة بسكر ناعم تشكل المنزل بالكامل من السقف والجدار والجدران والأعمدة وحتى الأرائك والوسائد وحوض السباحة.

وتحول
سمادغا
إلى عالم الإبداع الفني، منذ أقل من عام، وحقق سريعاً متابعات بالآلاف على منصاته للتواصل الاجتماعي.

ويملك سمادغا حساباً على إنستغرام، باسم " If Only "، ينشر فيه صوراً مبتكرة يستند فيها على
الذكاء الاصطناعي.

ويقول الفنان المستقر في العاصمة باريس: "تعمقت في مجال الذكاء الاصطناعي، وأطلقت مشروعي الفني ليسمح لي بالتعبير بصرياً عن الأفكار والمفاهيم التي تراكمت لدي طوال حياتي، أعتقد أن تحسسي لتلك الأدوات في عالم الفن ميزني، وأرى أن الذكاء الاصطناعي يساعدنا لدفع الحدود حين يتعلق الأمر بالإبداع".

ويؤكد سمادغا أن حياته عبارة عن مزيج من الشغف والاحتراف، ويضيف: "أستمر في تحدي ما أشعر به كحدود، لابتكار ما هو غير مسبوق كما آمل".

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