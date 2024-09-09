أزمة تُربك حسابات بوتسوانا.. طلب رسمي لتأجيل مباراة مصر في تصفيات أفريقيا

طالب الاتحاد البوتسواني لكرة القدم، الاتحاد الإفريقي "كاف" بتأجيل مباراته ضد مصر، المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.



جاء هذا الطلب نتيجة لتأخر وصول بعثة المنتخب البوتسواني إلى البلاد، حيث كان من المفترض أن تصل صباح اليوم، إلا أن الظروف غير المتوقعة أدت إلى تأجيل الرحلة حتى صباح يوم المباراة.

أزمة سفر منتخب بوتسوانا

خاض منتخب بوتسوانا مرانه الأخير في العاصمة الموريتانية نواكشوط، على استاد شيخا بيديا، حيث كان من المفترض أن يغادر الفريق إلى بوتسوانا بعد مباراته ضد موريتانيا في الجولة الأولى، والتي خسرها بهدف نظيف.



ومع تأخر الطائرة التي كان من المقرر أن تعيد البعثة إلى جابورون العاصمة، قرر الجهاز الفني مواصلة التدريبات في موريتانيا لحين حل الأزمة.

نص بيان الاتحاد البوتسواني

وأصدر الاتحاد البوتسواني لكرة القدم بيانًا رسميًا يوضح فيه تفاصيل الأزمة اللوجستية، مؤكدًا تأخر وصول البعثة وطلب تأجيل المباراة.



وجاء نص البيان كما يلي:

"بشأن تحديث حول ترتيبات سفر المنتخب الوطني الأول للرجال، يرغب الاتحاد البوتسواني لكرة القدم في إبلاغ الجمهور وأصحاب المصلحة بالمشكلات اللوجستية التي أدت إلى تأخير عودة الفريق من موريتانيا، كان من المقرر أن يصل الفريق إلى بوتسوانا منتصف ليل أمس، لكن واجهوا تعقيدات غير متوقعة أثرت على خطط سفرهم، من المتوقع الآن أن يغادر الفريق في الساعة 22:30 مساء اليوم بتوقيت موريتانيا، ويصل إلى بوتسوانا في الساعة 09:00 صباحًا غدًا، ومع ذلك، وبالنظر إلى صحة اللاعبين بعد وصولهم المتأخر، طلبنا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل المباراة إلى وقت لاحق".

وضع الفريقين قبل المباراة

يدخل المنتخب المصري هذه المباراة وهو في صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه الكبير على كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد.



في المقابل، خسر منتخب بوتسوانا مباراته الأولى أمام موريتانيا بهدف نظيف، ويحتل المركز الثالث في المجموعة بدون نقاط.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا

وفقًا للجدول الحالي، من المقرر أن تقام المباراة في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت الإمارات، غدًا الثلاثاء.



حتى الآن، ينتظر الجميع قرار الاتحاد الإفريقي بشأن طلب التأجيل، والذي قد يؤثر على توقيت المباراة.