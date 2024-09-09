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النصر يستعد للمعركة الآسيوية.. غيابات بارزة وثلاثي جديد يعزز صفوف الفريق

9/9/2024 7:14:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمدت إدارة النصر السعودي قائمة الفريق الأول لكرة القدم النهائية الخاصة بدوري أبطال آسيا للنخبة، التي تضم 30 لاعباً.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية نقلاً عن مصدر خاص: «شهدت القائمة ضم الثلاثي الأجنبي الجديد، البرازيليان ويسلي تيكسيرا، وأنجيلو جابرييل، إضافة إلى الفرنسي محمد سيماكان، فيما لم تضم أسماء عبد الإله العمري، وأمين بخاري، ومشاري النمر، من القائمة الأولية المرسلة الشهر الماضي، بعد مغادرتهم أسوار النادي».

ويواجه النصر فريق الشرطة العراقي الاثنين المقبل، على ملعب الشعب، ضمن الجولة الافتتاحية للبطولة القارية.

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