مفاجأة في قائمة الأعلى أجرًا.. لاعب غير متوقع يتصدر وصلاح ضمن العشرة الأوائل

واصل النجم المصري محمد صلاح، ليفربول وقائد مصر، حجز مكانه بين قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوريات الأوروبية، ليؤكد على مكانته كلاعب مؤثر في الكرة العالمية.



ويعد صلاح من بين الأعلى أجرًا في الإنجليزي الممتاز، وهو أعلى لاعبي ليفربول من حيث الراتب.

في قائمة كشفت عنها صحيفة "Givemesport" الإنجليزية، تصدر الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في أوروبا، متفوقًا على نجوم عالميين مثل كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.



وكان من اللافت والمفاجىء في هذه القائمة غياب بعض الأسماء الكبيرة التي انتقلت مؤخرًا إلى دوريات أخرى مثل الدوري السعودي، حيث يغيب كل من كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، ونيمار، إلى جانب انتقال ليونيل ميسي إلى الدوري الأمريكي مع نادي إنتر ميامي.

أعلى 10 لاعبين أجرًا في أوروبا:

فرينكي دي يونج - برشلونة: 614,214 جنيه إسترليني أسبوعيًا

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة: 545,913 جنيه إسترليني أسبوعيًا

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان: 511,845 جنيه إسترليني أسبوعيًا

هاري كين - بايرن ميونيخ: 409,476 جنيه إسترليني أسبوعيًا

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي: 400,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي: 375,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا

ديفيد ألابا - ريال مدريد: 368,528 جنيه إسترليني أسبوعيًا

دوسان فلاهوفيتش - يوفنتوس: 363,942 جنيه إسترليني أسبوعيًا

كاسيميرو - مانشستر يونايتد: 350,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا

محمد صلاح - ليفربول: 350,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا