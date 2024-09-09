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النار لم تخمد بعد.. مودريتش: لن أعتزل حتى تنطفئ ناري الداخلية

9/9/2024 7:14:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد وأحد أبرز لاعبي الوسط في العالم، عن رؤيته لموعد اعتزاله.

ورغم بلوغه عامه الـ 39، يواصل مودريتش التألق على المستطيل الأخضر، سواء مع ناديه ريال مدريد أو مع منتخب بلاده.

أثبت مودريتش أن العمر مجرد رقم عندما قاد منتخب كرواتيا لتحقيق الفوز على بولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل مودريتش هدف المباراة الوحيد، ليمنح بلاده ثلاث نقاط ثمينة في مشوار البطولة.

ماذا قال مودريتش عن موعد اعتزاله؟

عقب المباراة، تحدث مودريتش عن الشائعات المتعلقة باقتراب نهاية مسيرته الكروية، لكنه لم يقدم إجابة حاسمة حول موعد اعتزاله.

وقال: "لا أحد يعرف. علينا أن نتعامل مع الأمر مباراة تلو الأخرى."

وأوضح النجم الكرواتي أنه لا يفكر كثيرًا في المستقبل في هذه المرحلة، مضيفًا: "لا أستطيع التفكير في المستقبل. عندما لا أشعر بالحماسة بداخلي، سأعتزل."

وفي تصريح ملهم لمحبيه، أكد مودريتش أنه هو الوحيد القادر على اتخاذ هذا القرار المصيري، قائلاً: "أنا وحدي من يمكنه أن يشعر بهذه النار، ويتخذ القرار."

أسطورة مستمرة

رغم تقدمه في العمر، يبقى لوكا مودريتش أحد أهم لاعبي الوسط في العالم، وقد أثبت مرارًا أنه لا يزال قادرًا على تقديم أفضل مستوياته.

واستمراره في اللعب على أعلى مستوى مع نادي بحجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا يعكس عزيمته واحترافيته.

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