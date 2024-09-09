الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة في دونيتسك
التاريخ
9/9/2024 7:14:41 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الروسي الاثنين سيطرته على بلدة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا قريبة من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية التي تتقدم قواته باتجاهها بسرعة في الأسابيع الأخيرة.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قواتها سيطرت على بلدة ميمريك على مسافة حوالى 20 كيلومترا من بوكروفسك وأقل من خمسة كيلومترات من مدينة سيليدوفه.
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