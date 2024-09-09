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الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة في دونيتسك

9/9/2024 7:14:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الروسي الاثنين سيطرته على بلدة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا قريبة من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية التي تتقدم قواته باتجاهها بسرعة في الأسابيع الأخيرة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قواتها سيطرت على بلدة ميمريك على مسافة حوالى 20 كيلومترا من بوكروفسك وأقل من خمسة كيلومترات من مدينة سيليدوفه.

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