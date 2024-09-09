الأحد 15 سبتمبر عطلة المولد النبوي في القطاع الخاص

الأحد 15 سبتمبر عطلة المولد النبوي في القطاع الخاص
التاريخ
9/9/2024 7:14:40 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم
الأحد 15 سبتمبر 2024
الموافق 12 ربيع الأول 1446 هجرية، إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وقالت الوزارة: بهذه المناسبة نرفع التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.
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