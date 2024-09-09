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الأحد 15 سبتمبر عطلة المولد النبوي في القطاع الخاص

9/9/2024 7:14:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين‬ أن يوم
الأحد 15 سبتمبر 2024
الموافق 12 ربيع الأول 1446 هجرية، إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

‏وقالت الوزارة: بهذه المناسبة نرفع التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة ‫الإمارات‬ والمقيمين على أرضها.

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