الأحد 15 سبتمبر عطلة المولد النبوي في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين‬ أن يوم

الأحد 15 سبتمبر 2024

الموافق 12 ربيع الأول 1446 هجرية، إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

‏وقالت الوزارة: بهذه المناسبة نرفع التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة ‫الإمارات‬ والمقيمين على أرضها.