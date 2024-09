ريفاين تقدم برج فيرمونت ريزيدنسز سولارا الفاخر في قلب دبي داون تاون

Fairmont Residences Solara Tower in Downtown Dubai

يسر الشركة دعوة المستثمرين والمقيمين للاطلاع على المشروع الواعد قيد الإنشاء يوم الثلاثاء 10 سبتمبر

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 9, 2024 /EINPresswire / -- يسر "ريفاين " Refine، الشركة الرائدة في مجال التطوير والإدارة العقارية في دبي، الإعلان عن تعيينها كممثل رسمي لمشروع برج فيرمونت ريزيدنسز سولارا الفاخر في قلب دبي داون تاون. وتدعو المستثمرين المحتملين والمقيمين لاكتشاف هذا المشروع التطويري الاستثنائي والعروض العديدة التي يقدمها، حيث سيتم افتتاح مركز المبيعات رسميًا يوم الثلاثاء 10 سبتمبر في مبنى إعمار سكوير رقم 6

تعزز الشراكة بين "ريفاين" و"سول العقارية" مع العلامة التجارية العالمية الشهيرة للفنادق والمنتجعات الفاخرة فيرمونت، التزام "ريفاين" بالارتقاء بمستقبل العقارات في دبي، مما يتيح للمستثمرين فرصة استثنائية للاستفادة من المزايا الفريدة لملكية المساكن ذات العلامة التجارية الفاخرة

أعرب توماس وان، الشريك الإداري لشركة "ريفاين"، عن سعادته بالشراكة قائلاً: "يشرفنا أن نمثل مثل هذا المشروع الشهير في أحد أكثر المواقع المرغوبة في دبي. إذ يجسد برج فيرمونت ريزيدنسز سولارا دبي رؤيتنا لإعادة تعريف الفخامة الحضرية، حيث يقدم مزيجٍ فريدٍ من الطبيعة والأناقة ورقي وسائل الراحة الحديثة. ويعزز هذا التعاون مجموعة أعمالنا ومهمتنا المتمثلة في جلب تطورات عالمية المستوى للمستثمرين والمقيمين المميزين."

يمثل برج فيرمونت ريزيدنسز سولارا قمة الفخامة الحضرية، حيث يجمع بين التصميم الياباني المبتكر والحدائق الخاصة في الشقق وضيافة فيرمونت الأسطورية. يقع برج فيرمونت ريزيدنسز سولارا على بعد خطوات فقط من برج خليفة ودبي مول وأوبرا دبي، ويوفر تجربة معيشية لا مثيل لها في قلب واحدة من أكثر المدن حيوية في العالم. وتضفي فيرمونت، الأسم المرادف للجودة الاستثنائية والرفاهية والضيافة، من خلال علامتها التجارية الحصرية على التطوير الحصري لشركة "سول العقارية"، الواقعة في قلب دبي

تشمل أبرز معالم المشروع ما يلي:

.موقع متميز: يقع برج فيرمونت ريزيدنسز سولارا في منطقة دبي داون تاون، ويضع المقيمين على بعد دقائق فقط من أشهر مناطق الجذب في المدينة، بما في ذلك برج خليفة ودبي مول وشاطئ جميرا.

.مساكن فاخرة: يضم البرج 246 مسكنًا، بما في ذلك شقق مكونة من غرقة إلى أربع غرف نوم وشقق بنتهاوس دوبلكس حصرية مكونة من خمس غرف نوم مع أسطح خاصة. وتوفر كل وحدة إطلالات بانورامية على المعالم الأكثر شهرة في دبي، بما في ذلك برج خليفة ونافورة دبي وقناة دبي المائية.

.تصميم مبتكر: تم تصميم البرج وأماكن الاقامة بمساحات خضراء واسعة تجلب جمال الطبيعة لتكون جزء من البيئة المعيشية. كما تعمل التراسات الواسعة والمناطق المفتوحة الكبيرة على زيادة انتشار الضوء الطبيعي بالإضافة إلى توفير إطلالات خلابة على أفق دبي المتلألئة.

.وسائل راحة استثنائية: سيستمتع المقيمون بمسبح بمساحة 60 مترًا وخيارات خاصة للمأكولات وحدائق زن وعلاج مائي ومنتجع صحي مع غرف للتدليك وغرف بخار وساونا، بالإضافة إلى مسبح على السطح يوفر إطلالات خلابة على جماليات منطقة دبي داون تاون الحيوية. كما تشمل وسائل الراحة الإضافية غرفة سينما ومحاكي جولف وملعب باديل ومناطق يوغا داخلية وخارجية.

.خدمة مخصصة: تضمن خدمة فيرمونت الأسطورية تلبية احتياجات كل مقيم بدقة ورعاية، معززة بامتيازات سلسلة فنادق أكور دياموند العالمية، مما يوفر إمتيازًا حصريًا إلى أكثر من 5 آلاف و500 فندق ومنتجع حول العالم.

يعد برج فيرمونت ريزيدنسز سولارا تجسيداً لمساهمة "ريفاين" الرائدة في سوق العقارات المزدهرة في دبي، حيث يعكس أسلوب الحياة الديناميكي والمعيشة الفاخرة التي تشتهر بها المدينة. لمزيد من التفاصيل حول "ريفاين"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني



