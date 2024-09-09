ريفاين تقدم برج فيرمونت ريزيدنسز سولارا الفاخر في قلب دبي داون تاون

Fairmont Residences Solara Tower in Downtown Dubai

Fairmont Residences Solara Tower 1

Thomas Wan, Managing Partner at Refine

يسر الشركة دعوة المستثمرين والمقيمين للاطلاع على المشروع الواعد قيد الإنشاء يوم الثلاثاء 10 سبتمبر

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 9, 2024 /EINPresswire / -- يسر "ريفاين " Refine، الشركة الرائدة في مجال التطوير والإدارة العقارية في دبي، الإعلان عن تعيينها كممثل رسمي لمشروع برج فيرمونت ريزيدنسز سولارا الفاخر في قلب دبي داون تاون. وتدعو المستثمرين المحتملين والمقيمين لاكتشاف هذا المشروع التطويري الاستثنائي والعروض العديدة التي يقدمها، حيث سيتم افتتاح مركز المبيعات رسميًا يوم الثلاثاء 10 سبتمبر في مبنى إعمار سكوير رقم 6

تعزز الشراكة بين "ريفاين" و"سول العقارية" مع العلامة التجارية العالمية الشهيرة للفنادق والمنتجعات الفاخرة فيرمونت، التزام "ريفاين" بالارتقاء بمستقبل العقارات في دبي، مما يتيح للمستثمرين فرصة استثنائية للاستفادة من المزايا الفريدة لملكية المساكن ذات العلامة التجارية الفاخرة

أعرب توماس وان، الشريك الإداري لشركة "ريفاين"، عن سعادته بالشراكة قائلاً: "يشرفنا أن نمثل مثل هذا المشروع الشهير في أحد أكثر المواقع المرغوبة في دبي. إذ يجسد برج فيرمونت ريزيدنسز سولارا دبي رؤيتنا لإعادة تعريف الفخامة الحضرية، حيث يقدم مزيجٍ فريدٍ من الطبيعة والأناقة ورقي وسائل الراحة الحديثة. ويعزز هذا التعاون مجموعة أعمالنا ومهمتنا المتمثلة في جلب تطورات عالمية المستوى للمستثمرين والمقيمين المميزين."

يمثل برج فيرمونت ريزيدنسز سولارا قمة الفخامة الحضرية، حيث يجمع بين التصميم الياباني المبتكر والحدائق الخاصة في الشقق وضيافة فيرمونت الأسطورية. يقع برج فيرمونت ريزيدنسز سولارا على بعد خطوات فقط من برج خليفة ودبي مول وأوبرا دبي، ويوفر تجربة معيشية لا مثيل لها في قلب واحدة من أكثر المدن حيوية في العالم. وتضفي فيرمونت، الأسم المرادف للجودة الاستثنائية والرفاهية والضيافة، من خلال علامتها التجارية الحصرية على التطوير الحصري لشركة "سول العقارية"، الواقعة في قلب دبي

تشمل أبرز معالم المشروع ما يلي:

.موقع متميز: يقع برج فيرمونت ريزيدنسز سولارا في منطقة دبي داون تاون، ويضع المقيمين على بعد دقائق فقط من أشهر مناطق الجذب في المدينة، بما في ذلك برج خليفة ودبي مول وشاطئ جميرا.

.مساكن فاخرة: يضم البرج 246 مسكنًا، بما في ذلك شقق مكونة من غرقة إلى أربع غرف نوم وشقق بنتهاوس دوبلكس حصرية مكونة من خمس غرف نوم مع أسطح خاصة. وتوفر كل وحدة إطلالات بانورامية على المعالم الأكثر شهرة في دبي، بما في ذلك برج خليفة ونافورة دبي وقناة دبي المائية.

.تصميم مبتكر: تم تصميم البرج وأماكن الاقامة بمساحات خضراء واسعة تجلب جمال الطبيعة لتكون جزء من البيئة المعيشية. كما تعمل التراسات الواسعة والمناطق المفتوحة الكبيرة على زيادة انتشار الضوء الطبيعي بالإضافة إلى توفير إطلالات خلابة على أفق دبي المتلألئة.

.وسائل راحة استثنائية: سيستمتع المقيمون بمسبح بمساحة 60 مترًا وخيارات خاصة للمأكولات وحدائق زن وعلاج مائي ومنتجع صحي مع غرف للتدليك وغرف بخار وساونا، بالإضافة إلى مسبح على السطح يوفر إطلالات خلابة على جماليات منطقة دبي داون تاون الحيوية. كما تشمل وسائل الراحة الإضافية غرفة سينما ومحاكي جولف وملعب باديل ومناطق يوغا داخلية وخارجية.

.خدمة مخصصة: تضمن خدمة فيرمونت الأسطورية تلبية احتياجات كل مقيم بدقة ورعاية، معززة بامتيازات سلسلة فنادق أكور دياموند العالمية، مما يوفر إمتيازًا حصريًا إلى أكثر من 5 آلاف و500 فندق ومنتجع حول العالم.

يعد برج فيرمونت ريزيدنسز سولارا تجسيداً لمساهمة "ريفاين" الرائدة في سوق العقارات المزدهرة في دبي، حيث يعكس أسلوب الحياة الديناميكي والمعيشة الفاخرة التي تشتهر بها المدينة. لمزيد من التفاصيل حول "ريفاين"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني



Sheila Tobias

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