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إصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق

9/9/2024 6:11:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت الاثنين، وفق مصدر قضائي، مذكّرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي خضع للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال بعد أيام من توقيفه.

وقال المصدر مفضّلا عدم الكشف عن هويته إن "قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة".

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