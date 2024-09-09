إصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق

إصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق
التاريخ
9/9/2024 6:11:53 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت الاثنين، وفق مصدر قضائي، مذكّرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي خضع للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال بعد أيام من توقيفه.
وقال المصدر مفضّلا عدم الكشف عن هويته إن "قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة".
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