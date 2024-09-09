الاتصال الحكومي تأخذ المستمع في رحلة تاريخية عبر بودكاست عين غزال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 أيلول ( بترا ) - أطلقت وزارة الاتصال الحكومي الحلقة الأولى من بودكاست المخصصة لموقع "عين غزال" عبر قناتها على يوتيوب، مستعرضة قصة اكتشاف واحد من أهم المواقع الأثرية في العاصمة عمان.

استضافت الحلقة الدكتور خير ياسين، الذي ارتبط اسمه بهذا الموقع الخالد والذي يحمل في طياته أسرارًا وآثارًا تحكي حكاية عصور سابقة.

بدأ الدكتور ياسين حديثه عن كيف كانت عين غزال تحتضن المروج الخضراء، المليئة بحبوب وخضار، ما جعلها مكانًا مفضلًا للمواطنين في عمان. كان النهر الذي يجري في قلب الموقع يشكل ملاذًا للسباحين والمستجمين، حيث كانت هذه المياه تجري بأصواتها الموسيقية عبر تلك الأراضي البكر.

ولكن الأمر لم يتوقف عند حدود الجمال الطبيعي؛ فقد كشف ياسين كيف كانت عين غزال منارة للتقدم الفكري الإنساني، إذ كانت أول مكان يعرف صنع تماثيل تشبه الإنسان، ما يدل على وجود مجتمع متكامل يمارس العبادة، ويمتلك حكومته وتنظيمه الخاص. كانت تلك الاكتشافات سببًا في إعادة التفكير فيما نعرفه عن تطور الحضارات.

بينما كان يتحدث، استرجع ياسين ذكرياته الخاصة عن صداقته مع الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه- وتلك اللحظات السعيدة التي قضياها معًا في فريق كرة القدم بالكلية العلمية الإسلامية، حيث كان الطلاب يلعبون الكرة دون أن يدركوا أن أحدهم ينتمي إلى العائلة الهاشمية .

انتقلت الحلقة لتسلط الضوء على موضوع أكثر شجنًا، وهو استيلاء الجانب الإسرائيلي على مخطوطات البحر الميت حيث تحدث ياسين بحرارة عن كيفية احتفاظ الأردن بمجموعة من هذه المخطوطات في متحف "روكفلر" الفلسطيني.

وأوضح ياسين في حديثه كيف أنه اتخذ خطوات لحماية تلك المخطوطات، حيث قام بإخفائها في مكان آمن بعيدًا عن الأنظار، فقط ليكتشف المكان لاحقًا بفضل سيدة مسنّة، ما أدى إلى استيلاء الإسرائيليين عليها.

من خلال هذه القصة، تجلى لنا ليس فقط تاريخ عين غزال، بل أيضًا قوة الذكريات والمواقف، وكيف تتداخل فيها الهويات والتاريخ والبحث عن الهوية كانت هذه الحلقة بداية مثيرة لجولة عبر الزمن، أظهرت لنا أن ما نخسره في الماضي يبقى حياً في ذاكرتنا.

--(بترا )

ع ط

09/09/2024 12:26:10