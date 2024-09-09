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الأرصاد طقس شديد الحرارة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة والعظمى 48

9/9/2024 6:05:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الاثنين طقس شديد الحرارة، وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 29 درجة مئوية.

MENAFN09092024000130011022ID1108651400

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