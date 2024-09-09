الأرصاد طقس شديد الحرارة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة والعظمى 48

(MENAFN
- Al-Anbaa)
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الاثنين طقس شديد الحرارة، وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 29 درجة مئوية.
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