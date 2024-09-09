Monday, 09 September 2024 03:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خروج 3 مغذيات من محطة التحويل الرئيسية يقطع الكهرباء عن أجزاء من الأحمدي

9/9/2024 6:05:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن خروج
3 مغذيات فرعية
11 ك. ف من محطة التحويل الرئيسية الأحمدي M، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من منطقة الأحمدي.

وقالت الوزارة إن فرق الطوارئ تتواجد في الموقع لإجراء اللازم وإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

MENAFN09092024000130011022ID1108651398

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث