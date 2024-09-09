خروج 3 مغذيات من محطة التحويل الرئيسية يقطع الكهرباء عن أجزاء من الأحمدي

خروج 3 مغذيات من محطة التحويل الرئيسية يقطع الكهرباء عن أجزاء من الأحمدي
التاريخ
9/9/2024 6:05:15 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن خروج
3 مغذيات فرعية
11 ك. ف من محطة التحويل الرئيسية الأحمدي M، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من منطقة الأحمدي.
وقالت الوزارة إن فرق الطوارئ تتواجد في الموقع لإجراء اللازم وإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.
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