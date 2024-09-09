59 قتيلاً في فيتنام جراء إعصار ياغي

قتل 59 شخصا في شمال فيتنام جراء الإعصار ياغي على ما أظهرت حصيلة جديدة نشرتها الاثنين وسائل الإعلام الرسمية.

وذكر موقع VNEXpress أن عدد القتلى جراء الإعصار ياغي ارتفع إلى

59 شخصا، 44 منهم قضوا في انزلاقات تربة وفيضانات مباغتة".