59 قتيلاً في فيتنام جراء إعصار ياغي

59 قتيلاً في فيتنام جراء إعصار ياغي
التاريخ
9/9/2024 6:00:21 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قتل 59 شخصا في شمال فيتنام جراء الإعصار ياغي على ما أظهرت حصيلة جديدة نشرتها الاثنين وسائل الإعلام الرسمية.
وذكر موقع VNEXpress أن عدد القتلى جراء الإعصار ياغي ارتفع إلى
59 شخصا، 44 منهم قضوا في انزلاقات تربة وفيضانات مباغتة".
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