تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقفز 87% في يوليو

كشف المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2024 – وذلك للشهر الخامس على التوالي - بمعدل 86.8% لتسجل نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023، في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.

وأشار المركزي، في بيان، إلى ارتفاع التحويلات بمعدل 15.9% مقارنة بالشهر السابق له مباشرة «يونيو 2024» والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.

وارتفعت بذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار«مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق».