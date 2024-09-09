الإمارات تتضامن مع فيتنام وتعزّي في ضحايا الإعصار

الإمارات تتضامن مع فيتنام وتعزّي في ضحايا الإعصار
التاريخ
9/9/2024 6:00:05 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعربت دولة الإمارات، عن خالص تعازيها وتضامنها مع فيتنام الصديقة، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسبب بها الإعصار ياجي، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وألحق أضراراً جسيمة.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية فيتنام الاشتراكية ولشعبها الصديق، ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
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