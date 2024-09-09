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الإمارات تتضامن مع فيتنام وتعزّي في ضحايا الإعصار

9/9/2024 6:00:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعربت دولة الإمارات، عن خالص تعازيها وتضامنها مع فيتنام الصديقة، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسبب بها الإعصار ياجي، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وألحق أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية فيتنام الاشتراكية ولشعبها الصديق، ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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