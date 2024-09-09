أتمتة إصدار تصاريح مزاولة العاملين الأردنيين للمهن الصحية

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- Khaberni) خبرني - أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع وزاره الاقتصاد الرقمي والريادة وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، 23 خدمة إلكترونية جديدة تتعلق بإصدار تصاريح مزاولة المهنة لترخيص العاملين الأردنيين في المهن الصحية.
وقالت الوزارة في بيان الاثنين، أنه تم أتمتة 31 خدمة كمرحلة أولى قبل نحو شهرين، وبذلك تكون الوزارة قد استكملت أتمتة جميع خدمات إصدار تصاريح مزاولة العاملين الأردنيين للمهن الصحية والبالغة 54 خدمة، فيما يتبقى 4 خدمات إصدار تصاريح مزاولة للعاملين غير الأردنيين و5 خدمات خاصة بالتطوير المهني المستمر، حيث من المتوقع الانتهاء من إطلاقها نهاية الشهر الحالي، وبذلك يتم الانتهاء من إطلاق 63 خدمة ضمن مشروع التطوير المهني المستمر وترخيص وإعادة ترخيص مزاولات المهن للعاملين في القطاع الصحي.
وأصبح بإمكان المواطنين الأردنيين العاملين في مختلف مجالات الرعاية الصحية الحصول على تصريح مزاولة لـ (54) مهنة إلكترونيا، وذلك من خلال الوصول إلى هذا النظام عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الصحة
أو الضغط على الرابط التالي:
وتمثلت الخدمات الإلكترونية الـ (23) الجديدة في المهن الآتية (طبيب اختصاصي (طب عام)، طبيب اختصاصي (طب أسنان)، اختصاصي مختبرات طبية، فني مختبرات طبية، مساعد فني مختبرات طبية، مسعف متخصص، مسعف متقدم، مسعف متوسط، مسعف تأسيسي، فني عناية بالبشرة، فني إزالة الشعر بالليزر وأجهزة الضوء المكثف، مهني اختصاصي إرشاد نفسي، مهني إرشاد نفسي، مهني اختصاصي صحة نفسية، مهني صحة نفسية، مهني اختصاصي علم نفس عيادي، مهني علم نفس عيادي، ممرض مختص، قابلة مختصة، ممرض مختص متقدم، قابلة مختصة متقدمة، ممرض مساعد، فني تدليك ومساج).
وقال وزير الصحة فراس الهواري، إن النظام الإلكتروني الجديد سيلغي بعد الانتهاء من المرحلة الأخيرة منه بنهاية الشهر الحالي، حاجة العاملين في المهن الصحية لمراجعة مؤسسات متعددة من ضمنها وزارة الصحة للحصول على خدمات إصدار وتجديد تصاريح مزاولة المهنة ورقياً، كون النظام الإلكتروني الجديد يتيح لهم إكمال عملية الترخيص بالكامل إلكترونيا، ما يخفف عنهم الوقت والجهد.
وبين أن المرحلة الأخيرة من النظام ستتضمن حوسبة تصاريح مزاولة المهنة لغير الأردنيين، وستشمل خدمات الترخيص وإعادة الترخيص والتطوير المهني المستمر.
وأشار إلى أنه تم تطوير هذا النظام من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بمشاركة عدد من الوزرات والمؤسسات الحكومية والخدمات الطبية الملكية والمجالس الصحية، والنقابات والجمعيات ومختلف المنظمات الصحية، كما تم تمويل تنفيذ النظام من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وقال الهواري، إن التعاون بين هذه المؤسسات يعتبر مثالاً مميزاً على كيفية تحقيق الهدف المشترك من خلال التنسيق مع كامل الشركاء، ويشكل نموذجًا ناجحا يتماشى مع استراتيجية الأردن الرقمية ورؤية التحديث الاقتصادي.
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