«بن غاطي» تكشف عن مشاريع جديدة في الجداف بقيمة استثمارية 4 مليار درهم

أعلنت بن غاطي للتطوير العقاري عن إطلاقها لأول مشاريعها لهذا العام في منطقة الجداف، «بن غاطي جوست». يأتي هذا المشروع بعد الطلب المتزايد على العلامة في السوق بعد مرور عامين من أخر إطلاق للشركة في المنطقة.

ويتكون المشروع الجديد من 770 وحدة سكنية، كما سيضم مشروع «بن غاطي جوست» ست وحدات تجارية مميزة، لخدمة مجتمع الملاك والمقيمين.

هذا وقد حققت بن غاطي مكاسب رأسمالية كبيرة للمستثمرين، حيث سجلت مشاريع المطور السابقة مكاسب رأسمالية تصل إلى 40%. يعد مشروع «بن غاطي جوست» بفرص استثمارية استثنائية مع عوائد إيجارية عالية داخل منطقة الجداف. وبالإضافة إلى العوائد الجذابة، يقدم المشروع أيضًا فرصة حصرية لمحبي اقتناء ملاذهم الخاص لقضاء العطلات والاستفادة من وسائل الراحة الفاخرة والموقع المتميز.

ويضم المشروع مجموعة من المرافق الفاخرة والخدمات المستوحاة من طراز الفنادق، وتشمل مسابح ومنطقة مخصصة للألعاب. كما يتوفر في المشروع صالة رياضية مجهزة بالكامل، وحديقة واسعة، ومضمار خاص للجري، بالإضافة إلى منصة تتميز بإطلالات بانورامية على أفق المدينة. وتعتبر الجداف من المواقع الأكثر طلبًا حيث تتيح المنطقة سهولة الوصول إلى المعالم الرئيسية مثل واجهة الجداف المائية، ووسط مدينة دبي، وقصر زعبيل، ومركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي الطبية، ودبي فستيفال سيتي.

وبمناسبة إطلاق المشروع، قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة: «يسعدنا العودة إلى منطقة الجداف بمشروعنا الفخم بن غاطي جوست. هذا المشروع يعزز التزامنا بتقديم مشاريع عقارية متطورة تمثل إضافة حقيقية للسوق. دفعنا الطلب والإقبال الهائل من السوق إلى إبداع هذا التطوير الاستثنائي، ونحن واثقون أن هذا المشروع سيضع معايير جديدة للحياة الراقية والعصرية في دبي.»

تواصل بن غاطي تعزيز تميزها من خلال مشروع «بن غاطي جوست»، بهدف تقديم تجربة معيشية وفرص استثمارية لا مثيل لها في واحدة من أكثر المجتمعات جذبًا وإقبالًا على السكن والاستثمار في دبي.

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