«فينستريت» تعتزم إطلاق أول منصة تداول رقمية منظمة في أبوظبي

أعلنت شركة «فينستريت»، التابعة لشركة «روريكس القابضة»، عن حصولها على ثمانية تراخيص لكياناتها الفرعية لإطلاق أول منصة رقمية متعددة الأطراف لتداول الأوراق المالية، وخدمات (الإيداع المركزي للأوراق المالية) منصة التمويل الخاصة ضمن منظومة شاملة وموحدة.

ومن شأن هذه الشركة التي تمثل بنية تحتية شاملة للتداول والمدعومة بمجموعة متنوعة من الخدمات والأنشطة المساندة، أن تصبح الأولى من نوعها التي تنشط عبر الأسواق المالية العالمية انطلاقاً من سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي). مستفيدة من التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي تحت تنظيم وإشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، ستوفر «فينستريت» منصة تداول رقمية تتقدم نحو مستقبل أسواق رأس المال بما تتمتع به من قدرات تستجيب للفرص التي توفرها التقنيات الجديدة.

وستكون الكيانات الثلاثة التابعة لـ «فينستريت» أول بنية تحتية منظمة لسوق عالمي، تقدم منظومة شاملة ومتكاملة وخدمات هجينة تجمع بين التقليدي وتلك المدعومة بتقنية «البلوك تشين» للمستثمرين والجهات المصدرة، بما يشمل دورة الأصول المالية بالكامل، ومن بينها المنشأ والإصدار والتداول والتسوية والحفظ.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة روريكس القابضة: «يأتي إطلاق «فينستريت» اليوم، ومنحها ترخيص تقديم الخدمات المالية من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، شهادة على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتبني التقدم التقني وتمكين شمول التجارة العالمية. وأنا على يقين من أن منصة التبادل التجاري الرقمية «فينستريت»، ستوفر للأسواق نهجاً شاملاً نحو التجارة الدولية وتجلب معياراً جديداً لأسواق رأس المال على نطاق عالمي».

ومن جهته، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تجسد المبادرة الرائدة لمنصة «فينستريت» التزام أبوظبي العالمي الراسخ بدفع جهود الابتكار وإعادة صياغة مستقبل التمويل العالمي. ومن خلال إنشاء أول سوق رقمي منظم لتداول الأوراق المالية العامة والخاصة ضمن نطاقنا، فإننا نعمل على ترسيخ مكانة أبوظبي، كمركز مالي عالمي رائد. كما لا يعزز هذا الإطلاق رؤيتنا الاستراتيجية المتمثلة في وضع أبوظبي في قلب معادلة التمويل العالمي وحسب، بل يدفع أيضاً نمو اقتصادنا وارتباطنا بالسوق العالمية».

وقال آجيه هانز راج بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «سيريوس العالمية القابضة» والمدير الإداري لشركة «فينستريت»: «من خلال هذه المبادرة نواصل مهمتنا لتنويع أجندة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث ستوفر «فينستريت» الأساس لبنية تحتية جديدة ومبتكرة ستتيح للمتعاملين مع الأسواق المالية العالمية، تحقيق طموحاتهم في جمع رؤوس الأموال والمساهمة في قصة النمو والازدهار التي تسطرها الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها».

كما قالت سونيدي باسان، الرئيس التنفيذي لشركة «فينستريت» المحدودة: «من خلال تسخير قدرات البنية التحتية المبتكرة والمعرفة العميقة بالسوق التي تتمتع بها شركة «فينستريت»، سنتمكن من فتح آفاق جديدة للاستثمار والتداول للمصدرين والمستثمرين داخل المنطقة وخارجها».

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