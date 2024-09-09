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نيكاي ينخفض بضغط من أسهم التكنولوجيا وتراجع الين يقلص الخسائر

9/9/2024 5:32:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هبط المؤشر نيكاي الياباني، الاثنين، مع تسجيل أسهم التكنولوجيا بعض أكبر الخسائر، لكن تراجع الين عن أعلى مستوى في شهر أنقذ المؤشر القياسي من انخفاض أكبر.

وأنهى المؤشر نيكاي التعاملات منخفضا 0.48 بالمئة عند 36215.75 نقطة، ليرتفع بذلك فوق مستوى 36 ألف نقطة المهم نفسياً بعد أن هبط دونه للمرة الأولى منذ 13 أغسطس في وقت سابق خلال الجلسة. وفي أدنى مستوى خلال الجلسة انخفض المؤشر نيكاي 3.14 بالمئة.

وسجلت أسهم شركات أشباه الموصلات أكبر الخسائر على المؤشر على مدار الجلسة، مقتفية أثر انزلاق حاد لنظيراتها في وول ستريت يوم الجمعة.

وهبط سهم طوكيو إلكترون لإنتاج معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 2.27 بالمئة ليسجل أكبر الخسائر من حيث النقاط على المؤشر. كما هوى سهم ليزرتك لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.8 بالمئة ليسجل أكبر الخسائر من حيث النسبة المئوية.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا التعاملات منخفضا 0.68 بالمئة.

وبدأت الأسهم اليابانية التعاملات على انخفاض إثر موجة بيع في الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، بعد أن أكدت بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة أن سوق العمل بدأت تفقد الزخم.

وسجل الين في أحدث تداولات 142.855 للدولار اليوم الاثنين بعد أن سجل يوم الجمعة ارتفاعا إلى 141.75 للدولار للمرة الأولى منذ الخامس من أغسطس.

ورغم تراجع الين خلال الجلسة، ضغط الارتفاع الحاد في قيمة العملة اليابانية يوم الجمعة على أسهم شركات التصدير وخاصة صناعة السيارات.

وهبطت أسهم قطاع النقل 2.41 بالمئة لتصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو. وانخفضت أسهم شركة تويوتا موتور 3.19 بالمئة ونيسان 1.66 بالمئة.

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