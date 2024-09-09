ناسداك دبي ترحّب بإدراج سندات خضراء بقيمة 400 مليون دولار أمريكي من بنك الصين

رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات خضراء بقيمة 400 مليون دولار من قبل بنك الصين «فرع دبي»، وهو أحد أكبر أربعة بنوك تجارية مملوكة للدولة في الصين.

ومُنح هذا الإصدار، والمستحق في عام 2027، تصنيفاً بدرجة «A» من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، وهو جزء من برنامج السندات متوسطة الأجل الخاص ببنك الصين والبالغة قيمته 40 مليار دولار أمريكي. والجدير بالذكر أن السندات المدرجة بسعر فائدة متغير تم إصدارها كسندات خضراء، حيث يعتزم البنك استخدام صافي عائدات الإصدار لتمويل أو إعادة تمويل خضراء تستوفي المعايير المطلوبة.

وتستمر ناسداك دبي من خلال دعمها لمبادرات التمويل الأخضر في المساهمة بتعزيز أهداف الاستدامة العالمية عبر توفير منصة داعمة للاستثمارات المسؤولة والترحيب بالإدراجات المبتكرة للجهات المصدرة من جميع أنحاء العالم، وبالتالي تتيح الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وبهذا الإدراج الجديد، ترتفع القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في ناسداك دبي من قبل بنك الصين، بما فيها إدراجات فرعي لوكسمبورج ودبي، إلى 1.47 مليار دولار.

ويشكل هذا الإدراج خطوة مهمة ستعزز محفظة ناسداك دبي من الإصدارات المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتصل قيمتها إلى 30 مليار دولار أمريكي، فيما وصل إجمالي السندات المدرجة إلى 41 مليار دولار، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة ناسداك دبي كبورصة رائدة عالمياً في إصدارات أدوات الدخل الثابت وباعتبارها مركزاً محورياً للأدوات المالية المستدامة.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يسرنا أن نرحب بإدراج السندات الخضراء من الصين (فرع دبي) في ناسداك دبي، في خطوة تسلط الضوء على مكانة ودور دبي كوجهة رئيسية للجهات المصدرة العالمية، وتعكس عمق العلاقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والصين. ويؤكد هذا الإدراج الناجح أيضاً مستوى الطلب المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين الباحثين عن منظومة مالية مستدامة ومزدهرة في المنطقة».

وأشارت أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي؛ إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة والقائمة حالياً تشهد أفضل فتراتها التاريخية، بفضل الثقة السياسية المتبادلة القوية والعميقة والتعاون المالي المزدهر. وقد أصدرت الدولتان بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى الأربعين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس التعاون الوثيق في مجال التمويل الأخضر والمستدام على وجه التحديد بين المؤسسات المالية لدى الطرفين تطبيق البيان المتعلق بالبيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة، كما يوفر زخماً مالياً يدعم تنفيذ «اتفاق الإمارات» في مؤتمر الأطراف COP28.

يشار إلى أن إدراج السندات الخضراء الجديدة يتزامن مع الاحتفال بمرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين دولة الإمارات والصين. وقد ساهمت هذه الشراكة الاستراتيجية على مدى عقود في تعزيز جهود التعاون المالي بين البلدين، ويشكل إصدار السندات الجديدة شهادة ملموسة على مدى عمق العلاقات الاقتصادية بينهما. وتعد دولة الإمارات شريكاً رئيسياً للصين في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتعاون الطرفان باستمرار لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاستدامة في البلدين.

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