أنجيلا كيال تُحضر خبرتها في التصميم الداخلي الفاخر وعالمها المليء بالإبداع إلى دبي



أنجيلا كيال، الاسم البارز في عالم التصميم الداخلي، وصاحبة الخبرة الطويلة والمسيرة الحافلة بالإبداعات، والشهيرة بتصاميمها الفاخرة والمبتكرة، حضرت إلى دبي حاملةً معها الكثير من الأفكار الكفيلة بإحداث "انقلابٍ إيجابيّ" في مفاهيم التصميم الداخليّ الحيويّ والمزدهر في المدينة. تعتمد أنجيلا أسلوباً مميّزاً، يمزج بسلاسةٍ بين أناقة الشكل وعملانية الأداء، وتشتهر باستخدامها نمطاً فريداً يشمل الأقمشة الغنية التنويع ولوحات الألوان المتقنة والاهتمام الملفت بأدقّ بالتفاصيل.

تمتلك أنجيلا خلفيةً أكاديمية غنية، إذ حازت على شهادةٍ في علم النفس من "جامعة جلاسكو"، قبل انتقالها إلى "برايتون" في إنجلترا، حيث أشبعت شغفها بالهندسة الداخلية في "جامعة برايتون". في المراحل المبكرة من مشوارها المهنيّ، تولّت أنجيلا منصب رئيسة قسم الهندسة والتصميم الداخلي في شركةٍ هندسية مرموقة لمدة عامين، صقلت خلالهما خبرتها العملية وأغنت رؤيتها الإبداعية.

انطلاقاً من سعيها الثابت والمتواصل إلى تحقيق التميّز في كل ما تقوم به، أسست أنجيلا شركتها الخاصة للتصميم الداخلي، والتي سرعان ما حقّقت شهرةً واسعة بفضل تصاميمها المذهلة التي تغني المساحات المتنوّعة بالجمال وتضفي عليها الأناقة والراحة. كما أكسبها التزامها بالجودة رضا مئات العملاء من مختلف أنحاء العالم، وعزّز موقعها الرائد بين أبرز مصمّمي الديكور الداخلي في فلسطين.

تتمحور فلسفة التصميم الداخلي الخاصة بأنجيلا حول فكرةٍ راسخة تقول إنّ كل منزل يجب أن يجسد في الواقع شخصية مالكه وأسلوب حياته. والتزاماً منها بالفكرة الداعية إلى "بناء الأحلام لا الجدران"، تحرص أنجيلا على تكييف تصاميمها لتلاقي نمط حياة عملائها ورؤيتهم ومفاهيمهم الخاصة، بما يضمن أن يحتضن كل مشروعٍ لها الشخصية الفريدة والطاقة الذاتية لمن يقيمون في هذه المساحات. هذا النهج المبتكر أتاح لأنجيلا ليس إنشاء مساحةٍ مريحة عملياً ورائعة جمالياً فحسب، إنما لها أيضاً أبعادٌ مدروسة في العمق، لتلاقي تطلعات وشخصية عملائها.

أنجيلا هي زوجة لاعب كرة قدم شهير، وأمّ لثلاثة أبناء، تستمدّ إلهامها من عائلتها، وتترجم طاقتها الحيوية وشغفها بالعمل إلى تصاميم داخلية استثنائية، وهي في طور إحضار أسلوبها الفريد الذي يجمع بين جماليات الأشكال المعاصرة والتصاميم الخالدة إلى دبي، المدينة التي لطالما تملّكها الإعجاب بها.

تتطلّع أنجيلا كيال بكل حماسةٍ للتعاون مع عملاء يشاركونها شغفها في ابتكار مساحاتٍ عنوانها الراحة والفخامة وتجسد طابعهم الشخصي، مع التزامها بفهم واحترام الرغبات الفردية لكلٍّ منهم، بما يضمن أنّ أيّ مشروعٍ تناقشه وتعمل عليه مع كل شخص، ستكون نتيجته المنزل الذي لطالما حلم بامتلاكه.



حضور أنجيلا كيال إلى دبي يشكل فصلاً جديداً في مسار مشوراها المهنيّ المستمرّ والحافل بالنجاحات والإنجازات المشهود لها، كما يمنحها آفاقاً جديدة تواصل من خلالها إنشاء مساحاتٍ استثنائية تجسد مفهومها الخاص للتصميم الداخلي وتفانيها في العمل بحِرفية مطلقة واهتمامها بأدقّ التفاصيل.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة حساب أنجيلا كيال على تطبيق إنستغرام: kayal





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