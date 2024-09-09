أسهم أوروبا تنتعش بعد أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من عام

استهلت الأسهم الأوروبية تداولات الأسبوع على ارتفاع في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة بيانات اقتصادية ويتوقعون أن يخفض الأوروبي سعر الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.70% خلال التداولات، وذلك بعد أن سجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر 2023.

وتقدمت جميع البورصات الأوروبية، حيث ارتفع داكس الألماني 0.62% وفوتسي البريطاني 0.60% وكاك الفرنسي 0.63%.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا المقرر صدورها خلال الأسبوع الجاري. ومن المقرر صدور بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب.

كما تترقب الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة الخميس، والمتوقع على نطاق واسع خفضها 25 نقطة أساس.

وتلقى المؤشر القياسي دعما من ارتفاع أسهم التكنولوجيا بواحد في المئة.

وكان مؤشر قطاع السفر والترفيه الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية وزاد 1.3 بالمئة.

وتراجع سهم أديداس إيه.جي ثلاثة بالمئة بعدما خفض بنك باركليز توصيته للسهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز