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2.7 مليون طلب شراء مسبق لهاتف «هواوي ميت إكس تي»

9/9/2024 5:32:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت شركة «هواوي» الصينية، عن أن هاتفها الأحدث ثلاثي الطي «هواوي ميت إكس تي» Mate XT، حصل على 2.7 مليون طلب شراء مسبق.

وأوضحت هواوي أن هاتفها القابل للطي، سيتم طرحه رسمياً في الأسواق يوم 20 سبتمبر، ما سيُدخله في مواجهة ومنافسة مباشرة مع شركة «أبل» الأمريكية، التي تستعد لإطلاق هواتفها «آيفون 16» في توقيت مقارب، وفقاً لما أوردته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وتسعى «أبل» إلى العودة والدخول في قائمة المراكز الخمسة الأولى لأكثر بائعي الهواتف الذكية في الصين، بعدما خرجت منها في الربع الثاني للعام، لصالح شركات محلية.

وفي المقابل، تأمل «هواوي» في الاستفادة من عدم دخول «أبل» بعد إلى سوق الهواتف القابلة للطي لزيادة شعبية هواتفها.

وكانت هواوي أعلنت في وقت سابق، أنها ستطلق منتجاً تاريخياً بعد ساعات من إطلاق أبل لأحدث منتجاتها، من غير الواضح ما تخطط هواوي لإطلاقه في حدثها الليلة، قال ريتشارد يو، الذي يرأس مجموعة تكنولوجيا المستهلك والسيارات في هواوي، إن «المنتج الرائد والمبتكر والمثير للاضطراب، موجود هنا».

وقال يو: «هذا منتج تاريخي، فكر فيه آخرون، ولكن لا يمكنهم صنعه».

وأضاف المدير التنفيذي أنه بعد خمس سنوات من الاستثمار «حولت هواوي الخيال العلمي إلى حقيقة».

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