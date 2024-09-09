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لا أحد يوقف رونالدو.. رقم قياسي جديد في مسيرة النجم البرتغالي الأسطورية

9/9/2024 5:16:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل كريستيانو رونالدو، أسطورة منتخب البرتغال ونجم نادي النصر السعودي، كتابة التاريخ وتأكيد مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم.

بعد تسجيله هدفًا حاسمًا في مرمى إسكتلندا بالدقيقة 88، قاد رونالدو منتخب بلاده لتحقيق فوز صعب بنتيجة 2-1 ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

رقم قياسي جديد لرونالدو

لم يكن هذا الهدف مجرد انتصار للبرتغال، بل إضافة جديدة لسجل رونالدو الحافل بالأرقام القياسية.

بتسجيله هذا الهدف، أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل أمام 48 دولة مختلفة مع منتخب بلاده.

هذا الإنجاز يعكس مدى استمراريته على مدار مسيرته الطويلة، سواء في البطولات الكبرى أو المباريات الدولية.

901 هدف في مسيرة لا مثيل لها

بهدفه ضد إسكتلندا، رفع رونالدو رصيده إلى 901 هدف في مسيرته الكروية الاستثنائية.

هذا الرقم يعزز مكانته كأحد أبرز الهدافين في تاريخ اللعبة، ويواصل الاقتراب من تحطيم المزيد من الأرقام.

البرتغال في الصدارة

بفضل هذا الانتصار، تصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية برصيد 6 نقاط من مباراتين، ليقترب من التأهل للأدوار النهائية.

رونالدو، الذي أثبت أنه لا يزال في قمة عطائه رغم تقدمه في العمر، يمثل رمزاً للإصرار والتحدي، ويؤكد أن العمر مجرد رقم أمام إرادة الإنجاز.

يواصل كريستيانو رونالدو كتابة فصول جديدة في تاريخ كرة القدم، مؤكدًا أنه لن يتوقف عن السعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الشخصية والجماعية.

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