الدرعية يطرق الباب.. زيزو يرفض عرضًا سعوديًا جديدًا للرحيل عن الزمالك

شهدت فترة الانتقالات الصيفية توترًا كبيرًا حول مستقبل نجم الزمالك، أحمد سيد زيزو، بعد تلقيه عدة عروض مغرية من أندية خارجية، في مقدمتها عرض من نادي نيوم السعودي، والعربي القطري.



إلا أن المفاجأة جاءت من نادٍ سعودي آخر ينشط في دوري الدرجة الثانية وهو نادي الدرعية، الذي قدّم عرضًا ضخمًا لمحاولة استقطاب اللاعب.

عرض ضخم من الدرعية لزيزو

وفقًا لموقع "365" العالمي، قدّم نادي الدرعية السعودي عرضًا بقيمة 5 ملايين دولار للتعاقد مع أحمد سيد زيزو الأسبوع الماضي.



ورغم الإغراءات المالية الكبيرة، رفض اللاعب فكرة الانتقال إلى الدرعية، كما رفض الزمالك العرض بشكل قاطع.

يأتي هذا العرض في وقت حساس بالنسبة لزيزو، الذي يدخل عامه الأخير في عقده مع الزمالك، مما يعني أنه سيكون قادرًا على التفاوض مع أي نادٍ مجانًا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ورغم ذلك، يبدو أن اللاعب ملتزم تجاه فريقه ويواصل التركيز مع الفريق المصري.

الزمالك يحافظ على نجمه

يأتي رفض الزمالك للتخلي عن زيزو، في ظل أهمية اللاعب للفريق.

الجدير بالذكر أن الدرعية لم يكن النادي الوحيد الذي أبدى اهتمامًا بلاعبين من الدوري المصري، فقد سبق أن حاول ضم عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، لكنه بدوره رفض العرض وقرر البقاء مع فريقه وتجديد عقده.

مستقبل زيزو تحت المجهر

مع اقتراب عقده من نهايته، سيتعين على الزمالك اتخاذ خطوات جادة لضمان استمرار زيزو ضمن صفوفه، في ظل تزايد الاهتمام من أندية خليجية وسعودية.



وحتى الآن، يبدو أن اللاعب وناديه مصرّان على الاستمرار معًا، لكن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قد تشهد مفاجآت أخرى.