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رونالدو يفاجئ الجميع ويختار الأسطورة المفضلة لديه في عالم كرة القدم

9/9/2024 5:16:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في خطوة أثارت دهشة الكثيرين، كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي وأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، عن اختياراته للاعبين المفضلين خلال إحدى التحديات التي شارك فيها على قناته الجديدة على "يوتيوب".

وجاءت هذه التصريحات لتضيف لمسة مثيرة على النقاشات حول أفضليات النجوم في عالم الكرة.

رونالدو يكتسح يوتيوب ويفاجئ الجماهير

رونالدو، الذي أطلق قناته على "يوتيوب" مؤخرًا وجمع ما يقارب 59 مليون متابع في وقت قياسي، استضاف زميله السابق في مانشستر يونايتد، الإنجليزي ريو فيرديناند، ليخوضا معًا تحديًا يتمحور حول اختيار اللاعب الأفضل بين مجموعة من النجوم.

سكولز يتفوق على نيفيل.. وجيجز يبرز في الاختيارات

في بداية التحدي، اختار رونالدو بول سكولز بسرعة على زميله السابق جاري نيفيل، معتبرًا سكولز أفضل بشكل واضح.

وفيما يتعلق بالمقارنة بين ديفيد بيكهام وأولي جونار سولشاير، فضل رونالدو بيكهام، لكن ريان جيجز كان له مكانة خاصة في قلبه، حيث اعتبره الأفضل حتى على حساب بيكهام.

بنزيما يتفوق على جيجز.. ولكن مبابي يخطف الأضواء

وعند المقارنة بين جيجز وكريم بنزيما، اختار رونالدو الأخير كونه لعب معه لفترة طويلة في ريال مدريد، لكن مبابي كان له تأثير خاص، حيث فضله رونالدو على بنزيما في نهاية المطاف.

ريو فيرديناند يفوز بالتحدي

المفاجأة الأكبر جاءت عندما خُير رونالدو بين زميله السابق ريو فيرديناند ولاعب ريال مدريد الجديد، ليختار فيرديناند دون تردد.

وفي الختام، عندما طُلب من رونالدو الاختيار بين نفسه وفيرديناند، أجاب بابتسامة وأعطى الأفضلية لفيرديناند بناءً على طلبه، ما أضفى طابعًا فكاهيًا على التحدي.

أثر رونالدو في العالم الرقمي

مع استمرار شعبيته الكبيرة، يواصل رونالدو تحطيم الأرقام القياسية على المنصات الرقمية، ليس فقط على أرضية الملعب، بل أيضًا في عالم المحتوى الرقمي، حيث جذب ملايين المتابعين إلى قناته الجديدة على "يوتيوب"، ليصبح مرة أخرى محور الحديث في الأوساط الرياضية والإعلامية.

اختيارات رونالدو لم تكن فقط مجرد تفضيلات شخصية، بل سلطت الضوء على بعض من أفضل اللاعبين الذين لعبوا إلى جانبه أو ضده خلال مسيرته الحافلة، ما يجعلها حديث الشارع الرياضي في العالم.

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