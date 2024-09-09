بسبب إصابة مفاجئة.. الهلال يعدل قائمته ويؤجل ظهور نيمار

في خطوة أثارت اهتمام الكثيرين، قرر البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، تسجيل البرازيلي رينان لودي في قائمة الفريق بدلاً من مواطنه نيمار جونيور.



وأشارت بعض التقارير إلى أن السبب يعود لتأخر نيمار في التعافي من الإصابة، إلا أن هناك تفاصيل أخرى تكشف خلفية هذا القرار.

إصابة متعب الحربي تُغيّر خطط الهلال

بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية، فإن السبب الحقيقي وراء تسجيل رينان لودي في القائمة يعود لإصابة الظهير الأيسر الجديد للفريق، متعب الحربي.



الحربي، الذي تعرض لإصابة في عضلة الساق اليسرى خلال مشاركته مع المنتخب السعودي، جعلت الهلال في حاجة لتعزيز مركز الظهير الأيسر بشكل عاجل، وهو ما دفع جيسوس إلى تسجيل لودي لتعويض هذا الغياب الحاسم.

تعافي نيمار وعودته في الشتاء

بينما كان من المتوقع أن يتم تسجيل نيمار في القائمة، أشارت التقارير إلى أن نجم باريس سان جيرمان السابق سيحتاج إلى شهرين إضافيين للتعافي الكامل من الإصابة.



لذلك، فضّل جيسوس الانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية لتسجيل نيمار، متوقعًا عودته بحلول تلك الفترة للمشاركة في المباريات المقبلة.

أهمية لودي في خطط جيسوس

يبدو أن قرار تسجيل لودي لم يكن مجرد حل طارئ، بل هو جزء من خطة مدروسة لتعزيز خط الدفاع.



ويعوّل جيسوس بشكل كبير على لودي في مركز الظهير الأيسر، خاصة في ظل إصابة الحربي وعدم جاهزية فهد المفرج للعب في هذا المركز بالشكل المطلوب.



ومن المتوقع أن يشغل لودي هذا المركز في المباريات المقبلة للفريق.

مدة غياب متعب الحربي

أكدت الفحوصات الطبية الأولية أن متعب الحربي سيحتاج إلى فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للتعافي الكامل من الإصابة.



هذه المدة قد تشهد غيابه عن مباريات مهمة للهلال في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، ما يجعل تواجد لودي في القائمة أكثر أهمية.