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رونالدو يقهر الضحية رقم 48 ويبدأ العد التنازلي للوصول إلى الألف

9/9/2024 5:16:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعد أيام قليلة من وصوله إلى الهدف رقم 900 في مسيرته الكروية الحافلة، بدأ كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، تحديًا جديدًا للوصول إلى الألف هدف، ليواصل كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية.

الهدف الـ 901 والضحية الجديدة

في مباراة البرتغال ضد اسكتلندا ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، شارك رونالدو كبديل وسجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 88، ليحقق انتصارًا ثمينًا بنتيجة 2-1.

هذا الهدف كان مميزًا، ليس فقط لأنه قاد المنتخب للفوز، بل لأنه جعل منتخب اسكتلندا الضحية رقم 48 لرونالدو على الساحة الدولية.

رغم مشاركته في 214 مباراة دولية، كانت هذه المباراة هي الأولى التي يخوضها رونالدو ضد منتخب اسكتلندا، ليضيفه إلى قائمة ضحاياه الدوليين التي تشمل 48 منتخبًا مختلفًا.

أكثر هذه المنتخبات تعرضًا لدغاته كان منتخب لوكسمبورغ، الذي سجل في مرماه 11 هدفًا.

مواصلة تحطيم الأرقام

رونالدو، الذي يُعد أحد أعظم هدافي كرة القدم على مر العصور، لم يظهر أي علامات على التباطؤ رغم بلوغه سن الـ 39.

مع هدفه الـ 901، يستعد "الدون" لتحدي الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته، وهو إنجاز غير مسبوق في عالم كرة القدم.

وعلى الرغم من تقدم رونالدو في السن، إلا أنه يظل أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا وفاعلية، حيث سجل 80 هدفًا مع المنتخب البرتغالي بعد بلوغه سن الثلاثين، مقارنة بـ 52 هدفًا أحرزها قبل هذا السن.

منتخبات كبرى تفلت من "لدغات" رونالدو

ورغم أن رونالدو سجل ضد مجموعة واسعة من المنتخبات، إلا أن هناك بعض الفرق الكبرى التي لم تسقط ضحية لأهدافه، منها منتخبات مثل إنجلترا، إيطاليا، والبرازيل.

لكن ذلك لم يقلل من إنجازاته التي تشمل تسجيله في شباك منتخبات بارزة أخرى في أوروبا والعالم.

الطريق إلى الألف

مع استمرار مسيرته المذهلة، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن رونالدو من تحقيق هدفه بالوصول إلى 1000 هدف قبل اعتزاله؟ بفضل مثابرته وانضباطه، يبقى هذا الإنجاز ليس بعيدًا عن متناول الأسطورة البرتغالية، خاصة مع استمرار تألقه على المستويين الدولي والمحلي.

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