فشل الفحوصات الطبية يُطيل غياب نيمار

أفادت تقارير صحفية سعودية أن عودة النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى الملاعب قد تتأخر لمدة شهرين إضافيين بعد عدم اجتيازه الفحوصات الطبية الأخيرة.



وجاء هذا الخبر كصدمة لعشاق نادي الهلال السعودي، الذين كانوا يترقبون عودة نيمار للمشاركة في المباريات المقبلة.

فشل الفحوصات الطبية وتأجيل العودة



أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الفحوصات التي خضع لها نيمار أظهرت عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.



وكان اللاعب قد خضع لبرنامج علاجي مكثف على أمل العودة السريعة للملاعب، لكن نتائج الفحوصات جاءت مخيبة للآمال، مما استدعى تأجيل عودته إلى المستطيل الأخضر لمدة قد تصل إلى شهرين إضافيين.

الهلال في مأزق



نتيجة لهذه التطورات، وجدت إدارة الهلال نفسها في موقف صعب، إذ كانت تعتزم تسجيل نيمار في قائمة الفريق للمباريات المقبلة.



ومع تأخر عودته، سيتعين على الفريق الاعتماد على الخيارات المتاحة حاليًا، والانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية لتسجيل النجم البرازيلي.

تأثير الغياب على الهلال



يعد غياب نيمار ضربة قوية للهلال، الذي كان يعول على خدمات النجم البرازيلي لتعزيز صفوفه في البطولات المحلية والقارية.

ويتعين على المدرب جورجي جيسوس الآن التكيف مع الوضع الحالي، والاستفادة من لاعبين آخرين لتعويض غياب نيمار، على أمل استعادته في أقرب وقت ممكن.

ويواجه نيمار تحديًا جديدًا في مسيرته مع الهلال، إذ يتعين عليه تجاوز هذه الإصابة والعودة بقوة إلى الملاعب، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى جهوده لتحقيق أهدافه في الموسم الحالي.