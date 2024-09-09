Monday, 09 September 2024 01:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زخاروفا تعلق على ضحكة هاريس

9/9/2024 5:16:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعد حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعليقه الأخير حول ضحكة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ضحكة هاريس بأنها مسببة للإحباط ومثيرة للكآبة.

فخلال تطرقها إلى تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الانتخابات الأمريكية و"دعم كامالا هاريس"، وإشارته الساخرة إلى ضحكة هاريس، قالت زاخاروفا، في برنامج تلفزيوني، إنه يوجد فارق واضح بين الضحك الإيجابي المفعم بالطاقة الجيدة وبين القهقهة التي تقبض النفس وتثير الكآبة.

وأضافت الدبلوماسية الروسية: "هناك ضحك يعدي الآخرين وهو مشبع بالطاقة الجيدة، وهناك ضحك يصبح علامة على شيء ما سيئ، ومحبط للغاية، أعتقد أن الحديث كان في هذا السياق"، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري.

وكان بوتين قال، في وقت سابق، متهكما إن روسيا تدعم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد استبعاد الرئيس الحالي جو بايدن من السباق الانتخابي.

وأضاف: "ضحكتها معدية، وتعطي انطباعا بأن 'كل شيء على ما يرام، لهذا فنحن سنحول اختيارنا نحوها".

MENAFN09092024000110011019ID1108651202

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث