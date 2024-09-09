زخاروفا تعلق على ضحكة هاريس

بعد حديث الرئيس الروسي فلاديمير وتعليقه الأخير حول ضحكة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ضحكة هاريس بأنها مسببة للإحباط ومثيرة للكآبة.

فخلال تطرقها إلى تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الانتخابات الأمريكية و"دعم كامالا هاريس"، وإشارته الساخرة إلى ضحكة هاريس، قالت زاخاروفا، في برنامج تلفزيوني، إنه يوجد فارق واضح بين الضحك الإيجابي المفعم بالطاقة الجيدة وبين القهقهة التي تقبض النفس وتثير الكآبة.

وأضافت الدبلوماسية الروسية: "هناك ضحك يعدي الآخرين وهو مشبع بالطاقة الجيدة، وهناك ضحك يصبح علامة على شيء ما سيئ، ومحبط للغاية، أعتقد أن الحديث كان في هذا السياق"، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري.

وكان بوتين قال، في وقت سابق، متهكما إن روسيا تدعم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد استبعاد الرئيس الحالي جو بايدن من السباق الانتخابي.

وأضاف: "ضحكتها معدية، وتعطي انطباعا بأن 'كل شيء على ما يرام، لهذا فنحن سنحول اختيارنا نحوها".